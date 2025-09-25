Son Mühür - Jeoloji alanındaki değerlendirmeleriyle sıkça gündeme gelen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki deprem riski hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bektaş, “Marmara’da fay valfı açıktır” ifadelerini kullanarak, bazı fay segmentlerinde büyük deprem olasılığını azaltan işaretlere dikkat çekti.

Fay valfı

Prof. Dr. Osman Bektaş, "fay valfı" kavramını, yer altından gelen jeotermal su ve gazların fay hatları boyunca yüzeye çıkabilme yeteneği olarak tanımladı. Bu akışkanların fayın hareket etmesini kolaylaştırdığını ifade eden Bektaş, “Basınçlı akışkanlar sayesinde gerilim yavaşça boşalıyor. Bu süreç, büyük depremler için gerekli yüksek gerilimin birikmesini engelliyor” şeklinde konuştu.