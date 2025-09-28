Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından restore edilen salonun açılışına, adını taşıyan merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek de katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Konuşma yapan Nurcan Zeyrek, eşinin adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ferdi’nin hayalleri Manisa’yı aşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Onun adını taşıyan her tesiste yapılan etkinliklerde ruhunun da orada olacağına inanıyorum” dedi.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Özel ise Ferdi Zeyrek’in adının birçok belediyede çeşitli projelere verildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bugün burada bir amfi tiyatroyu yeniden açıyoruz. Ferdi’nin adını taşımasıyla çok daha anlamlı hale geldi. Ferdi ile ortak yanımız aynı hayali kurabilmek ve o hayali gerçekleştirmek için birlikte çalışmaktı. Bu tesisin yenilenip onun adının verilmesi bizim için çok kıymetli.”

Özel, kısa süre içinde Ferdi Zeyrek Vakfı’nın kurulacağını da duyurdu:

“Pazartesi günü Manisa’da Ferdi Zeyrek Vakfı tanıtılacak. Kimsesiz çocukların eğitimine, yoksul öğrencilere burs verilmesine katkı sağlayacak. Ferdi’nin iyilik hareketi bu vakıf aracılığıyla devam edecek.”

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Program, hediye takdimi ve ardından Fazıl Say ile Serenad Bağcan konseri ile devam etti.