CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis’te partisinin il başkanlığını ve Kilis Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel’e bu ziyaretlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Programın ardından Özel, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde vatandaşlarla buluştu.

“Emekli devlet tarafından unutuldu”

Mitingde emekli maaşları üzerinden hükümete yüklenen Özel, Türkiye’deki yaşam şartlarının her geçen gün ağırlaştığını söyledi:

“Emekliler öyle bir halde ki… Yıllarca emek verdiler, bugün devlet emekliyi unuttu, sırtını döndü. En düşük emekli maaşı açlık sınırının 8 bin TL altında.”

Özel, Türkiye’nin ekonomik tablosunun en çok dar gelirli vatandaşları etkilediğini vurguladı.

“Yerel yönetimlerde değişim oldu, şimdi sıra iktidarda”

Türkiye’nin büyük bölümünde yerel yönetimlerin değiştiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

“Artık Kilis ve Ankara değişti. Türkiye’nin yüzde 65’i değişti. Şimdi sıra iktidarı değiştirmeye geldi. İşçinin, çiftçinin, memurun yüzünü güldürecek bir düzeni hep birlikte kuracağız.”

“İşsizlikte Avrupa’dan büyüğüz”

Türkiye’nin ekonomik göstergelerini değerlendiren Özel, işsizlik rakamlarına dikkat çekti:

AB’de işsiz sayısı: 13 milyon

Türkiye’de işsiz sayısı: 13,5 milyon

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti iktidara geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altına denk geliyordu. Bugün 1,5 çeyrek altını zor alıyor. Asgari ücret 7 çeyrek altından 2 çeyrek altına düştü. Gıda enflasyonu dünya ortalamasının 7 katı. Avrupa’da enflasyon lideriyiz.”

“İBB dosyası tam bir kumpastır”

İBB’ye yönelik soruşturma dosyasıyla ilgili sert ifadeler kullanan Özel, iddianamenin siyasi bir amaç taşıdığını savundu:

“Ergenekon ne kadar kumpassa, İBB dosyası da o kadar kumpastır. Masum arkadaşlarımızı hedef alıyorlar. Bu iftiralara teslim olmayacağız. Bu iddianame çöpe gidecek.”

Özel, tutuksuz yargılama çağrısını yineleyerek “19 Mart darbesine sonuna kadar direneceğiz” dedi.

“CHP’yi kapatmaya çalışıyorlar”

Konuşmasının sonunda kapatma iddialarına da değinen Özel, şu mesajı verdi:

“Benim partimi kapatmaya çalışıyorlar. Bunu Kenan Evren yaptı. Bugün aynı anlayış 19 Mart darbesiyle yeniden karşımızda. Ama başaramayacaklar. Güçlü bir anayasa yapacağız ve ‘partileri millet açar, millet kapatır’ diyeceğiz.”

“1000 günlük seçim kampanyasına hazırız”

CHP’nin yeni yol haritasını anlatan Özel, çözüm odaklı bir döneme girildiğini belirtti:

“15 gün sonra programımızı yenileyerek çözüm önerilerimizi anlatacağız. Gerekirse 1000 günlük, dünya tarihinin en büyük seçim kampanyasını yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye CHP’li bir cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız cumhurbaşkanını seçip parlamenter sistemi kuracağız.”