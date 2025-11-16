TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düşünce dünyasının öncü isimlerinden Sezai Karakoç’u vefatının yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Kurtulmuş, Karakoç’un yalnızca bir şair ve yazar değil, aynı zamanda medeniyet fikrini yeniden hatırlatan güçlü bir mütefekkir olduğunu belirtti.

Kurtulmuş mesajında, Diriliş hareketinin öncüsü Karakoç’un düşünsel mirasının bugün de etkisini sürdürdüğünü ifade ederek, onun Türkiye’nin fikri gelişimine yaptığı katkıları saygıyla andığını kaydetti.