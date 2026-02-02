Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de ilan edilen turuncu alarmın ardından başlayan şiddetli sağanak, kenti sular altında bırakırken İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri destan yazdı. Mahsur kalan vatandaşları sırtında taşıyan ve araçları bataklıktan kurtaran ekiplerin mücadelesi, afet anında dayanışmanın en somut örneği oldu.

AKOM Koordinasyonunda kesintisiz müdahale

İzmir’i etkisi altına alan yoğun yağış dalgasıyla birlikte teyakkuza geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üzerinden süreci anlık olarak yönetti. Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki profesyonel ekipler, kriz masasından gelen acil çağrılar doğrultusunda sahanın en riskli noktalarına sevk edildi. Özellikle kentin sembol merkezlerinden biri olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yükselen sular nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren yurttaşların yardımına yine belediye personeli yetişti. Hizmet araçlarını ve kamyonetleri birer kurtarma aracına dönüştüren ekipler, suların geçit vermediği noktalarda vatandaşları güvenli bölgelere tahliye ederek olası faciaların önüne geçti.

Fedakarlığın fotoğrafı: Vatandaşlar omuzlarda taşındı

Aşırı yağışın yaya trafiğini imkansız kıldığı bölgelerde, İzmir zabıtası görev tanımının ötesine geçerek yürekleri ısıtan görüntülere imza attı. Su seviyesinin diz boyunu aştığı sokaklarda yaşlı, çocuk ve engelli bireyler başta olmak üzere pek çok İzmirli, zabıta personelinin omuzlarında ve sırtında taşınarak sudan arındırılmış alanlara ulaştırıldı. Çekici araçların da aktif olarak rol aldığı bu yoğun mesai sırasında, ekiplerin sergilediği bu insani dokunuş, sosyal medyada ve kent sakinleri arasında büyük takdir topladı. Yağmurun şiddetine rağmen bir an bile geri adım atmayan personel, İzmir’in zor gününde halkın yanında durarak güven tazeledi.

1 Şubat’ta dev operasyon: Her ihbar değerlendirildi

Takvimler 1 Şubat’ı gösterdiğinde sahadaki personel sayısını 183’e çıkaran Zabıta Dairesi Başkanlığı, sadece yaya kurtarma değil, trafik ve teknik arıza konularında da kentin koruyucu kalkanı oldu. Buca’nın EVKA 1 bölgesinde suların içinde kalarak hararet yapan ve yangın riski taşıyan bir araçtaki yolcular, ekiplerin hızlı müdahalesiyle son anda tahliye edildi. Benzer bir operasyon Mersinli bölgesindeki alt geçitlerde yürütülürken, arıza yapan araçlar güvenli limanlara itilerek trafik akışı sağlandı. Homeros Bulvarı’nda meydana gelen kazalara emniyet güçleriyle koordineli şekilde müdahale eden ekipler, yolların kapanmasını engelleyerek kentin damarlarını açık tutmayı başardı.

