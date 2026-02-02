Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in köklü değerlerinden biri olan ve yaklaşık bir asırdır kentin hafızasında yer edinen Şaşal Su, modern teknolojiyle harmanlanan üretim sürecini Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) aldığı tam notla taçlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa tarafından yeniden hayata döndürülen tesis, tüm ürün gruplarıyla en üst kalite standartlarını karşıladığını resmi olarak belgeledi.

Bir Cumhuriyet Mirası Ege’nin dört bir yanına yayılıyor

Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerine dayanan 94 yıllık bir geçmişe sahip olan Şaşal Su, atıl durumdan kurtarılıp İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik hamleleriyle kente yeniden kazandırıldıktan sonra pazar payını hızla büyütmeye başladı. Menderes ilçesinin verimli topraklarında yer alan Şaşal Köyü’ndeki fabrikada üretilen su; 0,5 L, 1,5 L ve 5 L'lik pet ambalajların yanı sıra estetik tasarımlı 0,33 L ve 0,75 L’lik cam şişe seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Dağıtım ağını her geçen gün genişleten marka; beş büyük zincir market, beş ana bayi, İZMAR Tanzim Satış noktaları, Grand Plaza satış merkezleri ve İzmirli Kahve şubeleri aracılığıyla başta İzmir olmak üzere Manisa, Aydın, Uşak ve Muğla gibi çevre illerdeki tüketicilere ulaşıyor.

TS 266 kalite tesciliyle güvenilir su erişimi

Şaşal Su’yun üretim serüveni, Türk Standartları Enstitüsü’nün son derece sıkı ve kapsamlı analizlerinden başarıyla geçerek "TS 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardı" uygunluk belgesiyle ödüllendirildi. TSE uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetim süreci; tesisin teknik donanımından üretim metodolojisine, proses uygulamalarından laboratuvarlardaki hassas analiz süreçlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, fabrikanın ulusal mevzuatlara ve kalite yönetmeliklerine eksiksiz uyum sağladığı resmen tescil edildi. Kalite devamlılığının sağlanması adına, üretim hattının TS 266 kriterleri çerçevesinde periyodik olarak denetlenmeye devam edeceği vurgulandı.

Üretim kapasitesinde tarihi rekor ve gelecek vizyonu

İzmir halkının sağlıklı ve ekonomik içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla fabrikada yürütülen kapasite artırım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. 2024 yılının Mart ayı öncesinde aylık ortalama 200 bin şişe seviyesinde seyreden üretim miktarı, yapılan yatırımlar ve operasyonel iyileştirmelerle devasa bir sıçrama gerçekleştirdi. Ocak 2025 döneminde 4,3 milyon şişeye ulaşarak tarihinin en yüksek üretim rakamına imza atan tesis, 2025 yılı genelinde aylık ortalama 4 milyon şişe bandını korudu. Gelecek vizyonu doğrultusunda çıtayı daha da yukarı taşıyan yönetim, Nisan 2026 itibarıyla aylık üretim hacmini asgari 7 milyon şişeye ulaştırarak piyasa taleplerini en üst düzeyde karşılamayı planlıyor.

“Suyu korumak ve kaliteyi belgelemek önceliğimiz”

Tesisin operasyonel süreçlerini değerlendiren İzdoğa İşletme ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Kalafat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Küresel su krizi ve kuraklık tehdidine dikkat çeken Kalafat, "Şaşal Su Fabrikası’nda İzmir halkına en saf ve kaliteli suyu ulaştırmak için 24 saat kesintisiz bir mesai harcıyoruz. Suyumuzun tek bir gramını bile israf etmeden, en verimli şekilde şişeleyerek sofralara sunuyoruz. 2024 yılındaki 200 binlik kapasitemizi bugün 4 milyona çıkardık, hedefimiz ise 7 milyon barajını aşmak" ifadelerini kullandı.

Çok aşamalı denetimlerin başarı hikayesi

TS 266 belgesinin kazanılma sürecinin zorlu ve titiz bir hazırlık aşaması gerektirdiğine değinen İlkay Kalafat, kalitenin tesadüf olmadığını dile getirdi. Kalafat, "Suyumuzu kaynağındaki saflığından nihai ürün haline gelene kadar her saniye büyük bir dikkatle izliyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı ekiplerinin rutin denetimlerinin yanı sıra, TSE gibi otorite bir kurumdan bu belgeyi almak fabrikamız için büyük bir prestij kaynağıdır. Çok katmanlı teknik parametreleri ve analizleri başarıyla tamamlayarak İzmir halkına sunduğumuz suyun kalitesini ulusal standartlarla onaylatmış olduk. Bu disiplinli çalışma anlayışımızı sürdürerek Şaşal ismini güvenle anılan bir marka olarak geleceğe taşıyacağız" diyerek sözlerini noktaladı.