İzmir’de etkili olan kuvvetli yağışlar, hayatı felç ederken Konak ilçesinde akılalmaz bir kaza yaşandı. Altyapı çalışmaları nedeniyle açılan ancak yağmur suyuyla dolduğu için fark edilemeyen çukura düşen bir vatandaşın o anları saniye saniye kaydedildi.

Alsancak sokakları suya teslim oldu

Kent genelinde gün boyu aralıklarla devam eden şiddetli sağanak, İzmir’in en işlek semtlerinde zor anların yaşanmasına neden oldu. Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü Alsancak Mahallesi’nde, hem sürücüler hem de yayalar birikintiler arasında ilerlemekte büyük güçlük çekti. Yoğun su akıntısının zemini tamamen kaplaması, yollardaki risk faktörlerini de beraberinde getirdi. Modern şehir hayatının merkezinde, yağışın etkisiyle oluşan su birikintileri hayatın olağan akışını durma noktasına getirdi.

Bir anda suların içinde kayboldu

Konak ilçesine bağlı Alsancak’ın kalabalık noktalarından birinde yürüyen bir vatandaş, altyapı iyileştirme projeleri kapsamında kazılan ancak herhangi bir uyarı levhasının görünmediği su dolu çukuru fark edemedi. Adımını attığı anda dengesini kaybederek derin çukura düşen talihsiz yaya, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sulara gömüldü. Çukurun içinden çıkmak için uzun süre çaba sarf eden vatandaşın yaşadığı o zor dakikalar, bölgedeki bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Tehlikeli bekleyiş ve zor anlar

Düştüğü noktadan kendi imkanlarıyla ayağa kalkmaya çalışan vatandaşın çabası, suyun yüksekliği ve zeminin kayganlığı nedeniyle uzun süre sonuçsuz kaldı. Olay anında yaşanan panik ve talihsiz adamın verdiği yaşam mücadelesi, şehirdeki altyapı çalışmalarının güvenliğini bir kez daha tartışmaya açtı. Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından vatandaşlar, su altında kalan çalışma alanlarının yeterince izole edilmemesine yönelik tepkilerini dile getirdi. Olayda herhangi bir ağır yaralanma olup olmadığı netlik kazanmazken, görüntüler kentin yağışlı havalardaki riskli tablosunu bir kez daha gösterdi.