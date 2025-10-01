CHP'nin 'Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor' mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki adresi Küçükçekmece oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

"Milleti fakirlikten kurtaracağız!"

İktidar değişiminden bahseden Özel, "Bugün bu meydanda emekliler var, emekçiler var, gençler var, kadınlar var, sosyal demokratlar var, muhafazakar demokratlar var, milliyetçi demokratlar var, Kürt demokratlar var, sosyalist demokratlar var, sendikalar var, dernekler var, bugün burada Türkiye var! İyi ki varsınız! Bir iktidar değişiminin tam içindeyiz. Elbette kolay olmayacaktı, böyle biri iktidar iktidarı güle oynaya bırakmayacaktı!

Size Erdoğan'la ortak noktamı söyleyeyim mi? Ben de fakir sevmiyorum. Bu yüzden onun gibi fakiri terk etmeyecek, milleti fakirlikten kurtaracağız." dedi.

"Adaletli bir vergi sistemi kuracağız!"

"Resmi yoksulluk sınırı 91 bin liraya çıktı. Peki, niçin yoksulsunuz? Çünkü ülkeyi yönetenler tercihini sizden yana değil; emekliden, emekçiden, esnaftan, çiftçiden, gençlerden yana değil, zenginden yana kullanıyor. Sadece 19 Mart darbesi için harcadıkları 160 milyar dolar. Gerekli işveren desteğinin tam 120 katını, çiftçiye ödenen desteğin tam 100 katını, sadece 19 Mart darbesi için 19 Mart’tan bu yana harcamışlar.

'40 harami'lere gelince onlar vergi ödemez. Yandaş şirketlerin vergi borçları silinir ama ne zaman sıra vatandaşa gelir, o zaman vergiciler aslan kesilir. Adaletli bir vergi sistemi kuracağız; çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayan vatandaşımızdan hiç vergi almayacağız."

Sumud Filosu gündemindeydi!

Filistin meselesini gündemine alan Özel, "ABD ve İngilitere'nin Filistinlilere sormadan yaptıklarını planla, Tony Blair'i planın başına getirmekle Gazze'de sorunlar çözülmez. Hükümeti uyarıyoruz. İsrail Donanması Sumud Filosunun etrafını sarmış. Tüm barış aktivistlerine Küçükçekmece'den en kuvvetli selamlarımızı yolluyoruz. Biz Filistin'in teslim alınacağı, Trump'ın ilhakının meşrulaşacağı planın karşısında Filistinlilerin yanındayız.

Dünyada bunlar olurken AKP içindeki tüm gruplar birbirine operasyon çekmeye devam ediyor. Ben Türkiye'de iktidar partisinin bir kafa karışıklığı yaşamasını istemem." ifadelerini kullandı.

