Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’de yolculuğunu sürdürüyor. Ancak İsrail ordusunun filoya saatler içinde müdahale etmesi bekleniyor.

İsrail’den rota değişikliği talebi

Radarlarda yaklaşık 20 savaş gemisi tespit edilmesinin ardından, İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) filoyla iletişime geçti. Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İDF’nin kendilerinden rotalarını değiştirmelerini istediğini duyurdu.

“Bizler barışçıl bir misyonuz”

Filodan yapılan açıklamada, İsrail’e telsiz aracılığıyla yanıt verildi. Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler Gazze’deki Filistinli kardeşlerimiz için barışçıl, şiddet içermeyen ve insani bir dayanışma misyonundayız. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engellemek veya sekteye uğratmak uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız.”

Alma Gemisi kuşatıldı

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Yasemin Acar, İsrail savaş gemilerinin filodaki Alma gemisini kuşattığını açıkladı. Acar, “İsrail ordusu şu anda Alma gemisini iki taraftan kuşatmış durumda. Çok yaklaştılar, biz de pozisyonumuzu aldık ve durdurulmaya hazırız” dedi.

Aktivistler hazırlık yapıyor

Filodaki aktivistler, olası bir müdahaleye karşı güvenlik önlemleri aldı. Can yeleklerini giyen aktivistler, bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Uluslararası toplumun gözleri Doğu Akdeniz’deki bu kritik gelişmeye çevrilirken, İsrail donanmasının saatler içinde harekete geçmesi bekleniyor.