ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında Kum kentinde bir yerleşim birimi hedef alındı. Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi, kent merkezindeki sivil bir binanın füzeyle vurulduğunu açıkladı.

Hayderi, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Kum Eyalet Valisi Ekrem Behramcu, 4 Nisan’da yaptığı açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık bin sivil binanın hasar gördüğünü, 30’u emniyet görevlisi olmak üzere toplam 106 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.