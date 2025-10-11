Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, mesajında kız çocuklarının eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarında eşit haklara sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Kızı İpek ve yol arkadaşlarının kızları ile olan fotoğraflarını paylaşan Özel, tüm kız çocuklarına güvenli bir gelecek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Özel, paylaşımında “Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum. Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini… Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum. Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya Kız Çocukları Günü

Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim’de dünya çapında kutlanıyor. 2012 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatıldı.

Gündemde eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlendirme gibi konular öne çıkıyor. Türkiye’de ve dünyada bu alanda yürütülen çalışmalar, kız çocuklarının haklarını güvence altına almayı hedefliyor.