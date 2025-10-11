Son Mühür- Son dönemde sık sık deprem haberleriyle gündeme gelen Simav'daki hareketliliğe dikkat çekilerek Kütahya'da Naşa Fayı'nda daha büyük deprem olabilir yönündeki açıklamalara Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş'tan karşıt görüş geldi.



Felaket senaryosu yazılıyor...



Bölgedeki deprem fırtınasına dikkat çeken Dr. Demirtaş,

''Deprem Fırtınası" mekanizmasını anlamadan, hiçbir veriye dayanmayan bilimsel temelden uzak, 60 km uzaklıkta hiç alakası olmayan Kütahya fayına bağlayarak "4,9 ile Kuzey Doğu'ya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru büyümeye devam ediyor." açıklaması yapıp felaket senaryosu yazılıyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Deprem fırtınaları büyük deprem üretmez...



Bölgede 19 Nisan'dan bu yana 25 Nisan Mw=4.6; 28 Eylül maksimum Mw=5.4 ve 09 Ekim Mw=5.0 ile II evreli olarak devam eden Simav-Yemişli'de 175 günde olan toplam 3200 deprem bir deprem fırtınası oldu.'' diyen Dr. Ramazan Demirtaş,

''Alt-üst kabuk sınırı ve üzerinde yer alan bir magma odasının hareketi ile ilgili olup, bölge faylarının hareketi ile ilgili olmadığı için, deprem fırtınaları büyük deprem ÜRET(E)MEZ. Bu nedenle bazı hayal ürünü akademik açıklamaları dikkate alarak boş boşuna tedirgin olmanıza gerek yok.

Deprem bilimcisi korku üzerine dayalı bilim ve basından açıklama yapmaz.'' vurgusunda bulundu.



Kırık uzunluğunun büyüklüğe etkisi...



"7.8’lik deprem için 400 km fay gerekir" açıklamasının geçersiz olduğunu gösteren Dünya ve Türkiye depremlerinden örnekler.'' diyerek dünyadan örnekler sunan Dr. Demirtaş,

''Faylanma tipi-geometrik-jeolojik-reolojik-sismolojik gibi faktörlerden olayı "kırık uzunluğu ile deprem büyüklüğü" arasında doğru orantı yok...'' mesajı verdi.



Prof. Bektaş Kütahya'yı işaret etmişti...



Simav'daki depremlere göndermede bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Naşa deprem kümesinin genişlediğini belirterek “Depremsellik Kütahya-Tavşanlı yönüne ilerliyor” uyarısında bulunmuştu.