2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS heyecanı tüm yurdu sardı. Kısa bir süre önce liselere geçiş için düzenlenen LGS kapsamında okulların bir günlüğüne tatil edilmesi, üniversite öğrencilerinde de benzer bir beklenti yarattı. YKS'nin ertesi gününe denk gelen 22 Haziran Pazartesi günü için YÖK'ten veya rektörlüklerden bir tatil kararı çıkıp çıkmadığı büyük bir merak konusu oldu. Finaller ve bütünleme sınavları yaklaşırken üniversitelerdeki son durum öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

22 HAZİRAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Hafta sonu gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından, 22 Haziran Pazartesi günü için Türkiye genelindeki üniversitelerde herhangi bir resmi tatil kararı çıkmadı.

22 HAZİRAN'DA ÜNİVERSİTELERDE DERS VAR MI?

YÖK'e bağlı her üniversite, kendi eğitim planlamasını "Akademik Takvim" doğrultusunda bağımsız olarak belirliyor. Bu nedenle 22 Haziran'da ders işlenip işlenmeyeceği kararı doğrudan üniversite yönetimlerinin inisiyatifinde.

FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Haziran ayının son haftasına denk gelen 22 Haziran'da, Türkiye'deki pek çok kurumda (örneğin İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi) Bahar Yarıyılı final veya bütünleme sınavları haftasına denk geliyor. Bu takvimi uygulayan üniversitelerde pazartesi günü normal ders işlenmeyecek olsa da planlanan sınavlar iptal edilmeden aynı şekilde uygulanacak.