Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

Özel: “Ne ayakta ne oturarak karşılayacağız”

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, “Ayağa kalksak geçen seneki gibi Cumhurbaşkanı gibi karşılasak, öyle olmadığı belli. Otursak, dinlesek bize ne yaptığı belli. Bu sene yapılmayanı yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılıyoruz. Çünkü bize karşı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Milli iradenin tecelligahı olan Meclis çatısı altında darbe girişiminde bulunanlarla aynı yerde olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanının Meclis’teki konuşması sırasında salonda bulunmayacaklarını, ayrıca resepsiyona da katılmayacaklarını belirtti.

Arınç’tan CHP’ye çağrı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanı Bülent Arınç, CHP’nin bu kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Arınç, CHP’nin tavrını yanlış bulduğunu belirterek, “Sayın CHP Genel Başkanı’ndan ricam, bu yanlış karardan dönülmesi ve 1 Ekim günü parlamento çatısı altında birlikte olmaktır” dedi.

“Meclis boykotu saygınlığa zarar verir”

Arınç açıklamasında, TBMM’nin 1 Ekim’de özel gündemle açıldığını hatırlatarak, “Bugüne kadar tüm partiler farklı görüşlerde olsalar bile bu oturumlara katılmışlardır. CHP’nin boykot kararı Meclis’in itibarına zarar vermektedir. CHP köklü bir partidir, ana muhalefet partisinin açılış oturumlarını boykot etmesi bugüne kadar görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanını eleştirebilirsiniz ama saygı göstermek zorundasınız”

Arınç, Cumhurbaşkanına yönelik eleştirilerin doğal olduğunu, ancak saygıdan taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. “CHP’nin katılmama kararı aslında Meclis’e karşı bir tavırdır. Protestolarınızı başka zaman ve zeminlerde yapabilirsiniz” diyen Arınç, TBMM’nin millet iradesinin temsil edildiği yer olduğuna dikkat çekti.

“Görevim süresince Meclis’in itibarını yükseltmeye çalıştım”

İki dönem TBMM Başkanlığı yaptığını hatırlatan Arınç, Meclis’in önemini vurgulayarak, “Görev yaptığım süre boyunca Meclis’in ve milletvekillerinin itibarını yükseltmeyi amaçladım. Her davete koşarak katıldım. O yüce kuruma saygı gösterdim” dedi. Arınç, CHP’nin kararını yeniden değerlendirmesini isteyerek, “1 Ekim günü parlamento çatısı altında birlikte olalım” çağrısını yineledi.