Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen İklim Zirvesi’nde Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde attığı adımları ve gelecek hedeflerini paylaştı. Erdoğan, 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda Türkiye’nin kararlılığını vurguladı.

İklim Kanunu ve emisyon azaltımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu’nun, Türkiye’nin iklim politikalarında dönüm noktası olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarımız sürüyor” diyerek Türkiye’nin karbon nötr hedefi için somut adımlar attığını ifade etti.

Ayrıca, 2035 yılına kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı hedeflendiğini açıkladı.

Politikalar yedi sütun üzerine inşa edildi

Erdoğan, Türkiye’nin iklim politikalarının enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi temel alanda şekillendiğini belirtti. Bu alanlarda sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerin hızla devam ettiğini vurguladı.

Sıfır Atık Projesi küresel hareket haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’ne de özel bir vurgu yaptı.

“Eşim Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık Hareketi’nin iklim değişikliğiyle mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim” sözleriyle projenin küresel ölçekte önemine dikkat çekti.

Enerji ve ulaşımda dönüşüm

Türkiye’nin enerji dönüşümündeki başarısına değinen Erdoğan, “Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz” dedi.

Bu yıl itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payının yüzde 60’ın üzerine çıktığını açıklayan Erdoğan, elektrikli araç üretimi ve demiryolu yatırımlarının da hızla ilerlediğini belirtti.

Türkiye’nin COP31 hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2026 yılında düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapmayı hedeflediğini duyurdu. Bu girişimin, Türkiye’nin iklim diplomasisinde önemli bir adım olacağını ifade etti.

Uluslararası işbirliğine çağrı

Erdoğan, iklim hedeflerine ulaşmada uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti:

“Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansman erişimi ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir.”

Konuşmasını zirvenin hayırlara vesile olması temennisiyle sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm katılımcılara saygılarını sundu.