İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Netanyahu, İran’da düşen uçağın pilotunun düşman topraklarından kurtarılmasına yönelik operasyonda alınan karar ve operasyonun başarılı şekilde yürütülmesi nedeniyle Trump’ı tebrik ettiğini ifade etti.

Trump’ın da İsrail’in operasyona verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirten Netanyahu, “Savaş alanında ve dışında kurduğumuz iş birliğinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olmasından büyük gurur duyuyorum. İsrail’in cesur bir Amerikan askerinin kurtarılmasına katkı sağlaması bizim için önemli” dedi.



“Büyük kardeş ve küçük kardeş gibiyiz”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının mürettebatını kurtarmaya yönelik iki ayrı arama-kurtarma operasyonunda İsrail ordusunun da sınırlı destek verdiğini açıklamıştı. İsrail ile güçlü bir ortaklık içinde olduklarını vurgulayan Trump, “Büyük kardeş ve küçük kardeş gibiyiz” ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli yetkililer ise İsrail Hava Kuvvetleri’nin, İran güçlerinin bölgeye ulaşmasını engellemek amacıyla operasyon kapsamında bir saldırı düzenlediğini belirtmişti.