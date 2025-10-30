DEM Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Görüşmede, barış süreci ve demokratik toplum konularının ele alındığı, partinin önerilerini Cumhurbaşkanı’na ilettiği belirtildi.

Beştepe’de bir saatlik kritik görüşme

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye’nin siyasi atmosferi, demokratikleşme süreci ve çözüm politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

“Barış ve demokratik toplum süreci konuşuldu”

Görüşmenin ardından DEM Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu.”