Son Mühür- CHP'nin 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği 39.Olağan Kurultayı'nda asıl heyecanın yaşanacağı alan PM ve YDK seçimleri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Özgür Özel'in tek aday olarak yarışmasının beklendiği kurultayın ilk gününde parti programı, ikinci gün genel başkan seçimi ve son günde PM ve YDK seçimi heyecanı yaşanacak.

Özgür Özel'in 6 Nisan ve 21 Eylül'deki olağanüstü kurultaylarda A Takımı'nı korumasına rağmen bu kez radikal değişiklikler bekleniyor.



Gölge Kabine uygulamasına son...



Özgür Özel'in koltuğa oturmasının ardından başlattığı Gölge Kabine uygulaması yeni dönemde yüksek ihtimalle kapanacak. Özel'in mevcut 22 kişilik MYK'yı da 14 ya da 15'e kadar indirmesi bekleniyor.



İzmir'den kimler koltuğa yakın...



60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK için yaşanacak rekabette şifre, Özgür Özel'in anahtar listesinde yer alabilmek olacak.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın bu dönem Özel'in anahtar listesinde yer alması zor görünüyor.



Murat Bakan için konuşulan adres Ekrem İmamoğlu için oluşturulan Cumhurbaşkanı aday ofisi.

Deniz Yücel konusunda ise beklenti PM'de yer alabilecek olsa bile yeni dönemdeki MYK'da koltuğu olmayacağı yönünde.



Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu...



PM için İzmir'den en güçlü aday olarak İzmir Milletvekili olmasına rağmen İzmir siyasetiyle bağını bir türlü kuramayan Gökçe Gökçen'le, İzmir'de ikamet eden asker kökenli Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu olması bekleniyor.

İzmir'e PM'de en fazla 4 koltuk ayırılabileceğine işaret edilirken Gökçen ve Bağcıoğlu dışında destek vermek amacıyla Şenol Arslan ve Tunç Soyer ikilisinden birinin de anahtar listeye eklenmesi olasılıklar arasında gösteriliyor.



İthal vekillerden hangisi ya da hangileri?



Cemil Tugay'ın desteğini aldığı belirtilen İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın şansının az olduğu dile getirilirken, CHP'nin İzmir'de ithal vekillerinden bir ya da ikisinin anahtar listeye girmesi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

Ekonomi geçmişi nedeniyle Ümit Özlale'nin ve merkez sağdaki ağırlığı nedeniyle Salih Uzun'un öne çıktığı yarışta Seda Kaya Ösen ismine de açık kapı bırakılıyor.

Yüksek Disiplin Kurulu yarışında İzmir'den Ekincan Aksoy'un adı öne çıkarken mevcut YDK'da yer alan Özkan Tice isminin dışarıda bırakılacağı konuşuluyor.



Manisa'da kimler koltuğa göz kırpıyor?



Genel Merkez kulislerinde Manisa için PM'de ve YDK'da birer kontenjan ayrıldığı konuşuluyor. Buna göre PM için Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, YDK üyeliği için de Esin Fatma Temel koltuğa en yakın isimler olarak anılıyor.

Özgür Özel'in memleketi Manisa'ya pozitif ayrımcılık yapabileceğine inananlar PM için İl Başkanı İlksen Özalper ve Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ikilisinden birinin anahtar listeye eklenebileceğine işaret ediyor.