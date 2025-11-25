Son Mühür- Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir videoda, partisinin yolsuzluk iddialarıyla anılamayacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çekerek, “CHP rüşvet ve yolsuzluk çarklarıyla anılamaz, bunlarla birlikte hareket edemez. İftiralarla yol alınamaz. Parti derhal kendini arındırmalı ve ilerlemelidir” ifadelerini kullandı.

CHP içinden gelen eleştirilere yanıt

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, CHP içinden sert tepkiler aldı. Eski lider, TGRT Haber muhabiri Fatih Atik’e yaptığı açıklamada, kendisine yönelik yürütülen linç kampanyasına anlam veremediğini belirtti.

“CHP’nin yolsuzluklarla anılması beni rahatsız ediyor”

Kılıçdaroğlu, parti kimliğinin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini belirterek, “Sadece benim değil, CHP’nin kurumsal kimliğinin yolsuzluklarla anılması beni son derece rahatsız ediyor” dedi.

Eleştiriler karşısında sert tepki

Eski CHP lideri, parti içindeki eleştirilere yanıt olarak şunları söyledi:

“Videoda söylediklerimden doğal ne olabilir? İddialar ve iddianameler ortada. Eleştiriler, ‘CHP’liler rüşvetle anılabilir mi?’ sorusuna mı dayanıyor? Ben bunu mu demeliydim?”

Kılıçdaroğlu ayrıca, Genel Başkanlık döneminde yolsuzluk iddialarıyla ilgili tüm gerekli adımların atıldığını ifade etti:

“Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanları hakkında iddialar geldiğinde komisyon kurdum. Bu arkadaşların haksız yere suçlanmalarını istemedim ve yargıya başvurarak aklanmalarını sağladım. Hepsi yargı sürecinden geçerek aklandı ve görevlerine geri döndü.”