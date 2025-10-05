CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bolu mesaisi devam ediyor. Özel, Bolu Belediyesi’nin 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılış törenine katılım gösterdi. Özel burada, birçok konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Belediyelerin gelirlerini kesiyorlar!"

Yerel yönetimler hakkında konuşan Özel, "Şüphesiz belediyelerin gelirlerini kesiyorlar, Tanju Başkan’ın hatırlattığı gibi ‘silkeliyorlar’, haksız hukuksuz soruşturmalarla bizlere saldırıyorlar. Tüm belediyelere eşit davranması gereken iktidar, Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlere üvey evlat muamelesi yapıyor, hatta elini kolunu bağlıyor. Milletin seçtiği belediye başkanlarının inanmayıp mazbatasını iptal ediyorlar, bir daha seçiliyor. Beş yıl hizmet ediyor, alıp eski bir otobüsü köşede yakıp ‘Belediyenin otobüsleri yanıyor’ diyecek iftira filmlerini çekecek kadar, işleyen metro yürüyen merdivenlerine birilerine taş sıkıştırıp ‘Metroda hizmet faaliyeti durdu’ diyene kadar.. ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 550 tane terörist çalışıyor’ deyip sonra birini bir ispat edemeyip ‘Ben bunu siyaseten seçim öncesi söylemiştim’ diyene kadar… ‘İstanbul Belediyesi İspark’ı PKK’ya veriyor, PKK’lılar çalışacak. Ankara Büyükşehir belediyesinin su faturalarını DHKP-C militanları dağıtacak’ diyene kadar. Adil, centilmence bir yarış yerine; devlet imkanlarını ve her türlü dezenformasyonu kullananlar milletin karşısına çıktıklarında, yine kantara çıkıp yarışmaya cesaret edemediler. Bu sefer de yargı oyunlarıyla, yeni oluşturdukları yargı kollarıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerlerine gidiyorlar.

Bir yanda Mansur Yavaş’ın teslim edip AK Parti’nin kapattığı önceki döneme ait 93 yolsuzluk dosyası. Bir yanda İstanbul’da 37 büyük yolsuzluk dosyası. Bunun karşısında Melih Gökçek’in oğlunun işlettiği televizyon kanalına savcılık yerine giden, kendisi suçlu olan ve dahil olmadığı soruşturma dosyasına dahil olup sonra millete iftira atıp, kendi iftiracı olup kendini kurtarmaya çalışan bir takım meczupların karalamalarla Ekrem Başkan’dan sonra Mansur Başkan‘a da saldırılarda bulunuyorlar." dedi.

"Haysiyetli ve namuslu insanlar içeride!"

Tutuklu bulunan siyasetçiler hakkında da konuşan Özel, "Öyle bir noktadayız ki… İstanbul Büyükşehir, sadece İstanbul Büyükşehir. Çok makro başka bir yerden tartışalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tanju Başkan’ın yaptığı hesap gibi bir önceki dönemde harcanan paranın dolar bazında yarısına bir önceki beş yılda, AK Parti’nin beş yılında yaptığının iki katını yaptı. Çarp yarı fiyatına iki katı iş yapınca demek ki dört liranın üç lirasını bunlar önden çalıyormuş. Şimdi İstanbul’da yüzde 60’lara varan bu memnuniyeti görünce, ‘kişi kendinden bilir işi.’ ‘Alın dosyaları.’ Hani bunu kim söylüyor? ‘Şahit var.’ Kim o şahit?

‘Tanık, gizli tanık.’ Adı ne? ‘Meşe, Çınar, Ladin.’ Üç yalancı odunun lafıyla bu millet bize atılan iftiraya inanır mı? Önce yalancı tanıklar, sonra zorla imza attırılan adamın dededen kalma şirketine çöküyorlar. Önce okuyorsunuz, ‘Filanca şirkete el konuldu, TMSF’ye devredildi.’ Sonra çağırıyorlar, ‘Gel bakalım, sen benim dediğim gibi ifadeyi imzala. Şirketi vereyim, geç başına otur.’ ‘Ne söyleyeceğim?’ ‘İftira atacaksın.’ ‘Atmam’ diyeni içeride tutuyor. Bakın öyle çok haysiyetli, namuslu insanlar var içeride. Hatta suç duyurusunda bulunuyor. Akıl almaz işlerle, akıl almaz işlere ‘imza at, iftira at. Malını, mülkünü vereyim.’ ‘Yok.’ Kimini, ikinci ifadeye çağırıyor yolda. Yolda diyorlar ki ‘Sana bir haberimiz var.’ ‘Nedir?’ ‘Senin hanımı da gözaltına almışlar.’ ‘Yahu niye almışlar? ‘Almışlar.’ ‘Ne zaman bırakırlar?’ ‘Senin ifaden bittikten sonra.’ Orada diyor ki ‘At buraya bir imzayı, hanımını da al. Gir koluna, akşam git evinde ye yemeği. İmzayı atmazsan sen de Silivri’ye, eşin de Silivri’ye.’ Kapalı yer korkusu olan çocuğun, adamı inceliyorlar ya malına bakmış, mülküne bakmış, hesabına bakmış…

Çocuğu hastanede yatmış, kapalı yer korkusu varmış. 26 yaşında evladıyla tehdit ediyor, ‘Eğer bunu yapmazsan senin oğlan nasıl yatacak içeride’ Ya da şuracıkta, şuracıkta yatıyor. Düzce Cezaevi, 40 kilometre buraya. Orada yazıyor Medya A.Ş’nin Eski Genel Müdürü. ‘Kocan var mı?’ ‘Yok.’ ‘Çocuk var mı?’ ‘Var.’ ‘Kaç yaşında, kim bakacak?’ ‘Vallahi 80 yaşında Kadriye Teyze var.’ 74 yaşındaymış, kızıyor ‘Bana niye 80 diyorsun’ diye. ‘74 yaşında Kadriye Teyze var, 80 yaşında babam var. Başka da kimse yok. Onlarda.’ ‘Ya yapma. Rahat geliyorlar mı seni görmeye?’ ‘Geliyorlar.’ ‘Haydi şunu imzala, bu akşam eve git de al çocuğu.’ İmza atmayınca, ‘Haydi sana iyi yolculuklar’ diyor. Anlamıyor. Akşam doktor muayene, ertesi sabaha karşı nakil aracına. Getiriyor buraya, 28 kişilik koğuşa 40’ıncı olarak koyuyor. Dönüşümlü yerde yatıyor. Yeni bitti o iş. Ziyarete gittim. ‘İlk bir hafta - 10 gün dönüşümlü yerde yattım, şimdi bir tane ranzam var’ diyor. Çok konu olunca oranın düzeni geri sağlandı şimdi." ifadelerini kullandı.

"Böyle adli yargılama mı olur?"

"İnsanlar böyle süreçlerden geçiyor, Tayyip Bey de çıkmış dün… Bu konuya niye böyle detaylı girdim? İstanbul’da almış mikrofonu. Bir de güya yaptığı işler bizi yıpratacak ya. Biz Meclis’e gitmedik, bütün metabolizması ve kimyası bozuldu. Çıldırdı, ne yapacağını şaşırdı. 40 yıllık husumet duyduklarına gitti, el uzattı. Terörist dediklerine çay ısmarladı, bilmem ne. Neden? CHP’nin yaptığı ağırına gitti. Bu kadar şeyi yapıyorsun benim ağırıma gitmiyor da Meclis’e gelip boş sandalyeyi görünce senin ağırına mı gidiyor? Benim belediye başkanlarımın sandalyesi boş. Benim de Ekrem Başkan’ın boş sandalyesi ağırıma gidiyor.

Resul Emrah Şahan’ın boş sandalyesi, Ahmet Özer’in boş sandalyesi ağırıma gidiyor. Gelmiş, orada bizim sandalyeleri boş görmüş. Ağırına gitmiş beyefendinin. Ne yapıyor? Dünkü açıklamaya bakın. ‘Rüşvet aldılar. Belediyeyi soydular. Gözlerinden nefret fışkırıyor.’ Kanıtla kardeşim, kanıtla. ‘Rüşvet aldılar’ değil, ‘Rüşvet alma iddiası var.’ Yalancı tanık var. Gizli tanık var. İddianame yok. Olsa ne yazar? Yargılama yok. Olsa ne yazar? Hüküm yok. Olsa ne yazar? İstinaf yok. Olsa ne yazar? Kesinleşme yok. Senin bu adamlara ‘Belediyede rüşvet aldılar’ demen için suçun ispatlanıp kesinleşmesi lazım. Bir tane kanıtın olmadığı yerde bunu söyleyemezsin.

Seni bundan men ediyorum. Bu laflar namuslu ve şerefli insanlara, bütün dünyada masumiyet karinesi varken, daha bu insanlar belediye başkanı unvanı taşırken… Bu söylediğin suç. Görülecek davanın, bakın daha iddianamesi yok. Soruşturma aşamasında. İddianame düzenlenip kabul edilirse görülmekte olan davanın hakimini, yürütmenin başı Cumhurbaşkanı sıfatıyla yönlendiriyorsun, zorluyorsun, ‘Beni yalancı çıkarma, bunlar rüşvet aldı. Belediye soydu’ diyorsun. Böyle adil yargılama mı olur Ey Tayyip Erdoğan?"