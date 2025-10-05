AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın Balçova Termal Otel’de düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve önceki dönem bakanlar ile ilçe başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Işıkhan, İzmir’in yönetiminde karşılaştığı tabloyu sert ifadelerle özetledi:

“Söz konusu İzmir ve belediyeler olunca kelimeler kifayetsiz kalıyor. İzmir’e adım attığımız andan itibaren söze gerek kalmıyor. Karşılaştığımız tablo her şeyi ortaya koyuyor. İzmir çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor. Özellikle Çiğli, Karşıyaka, Buca ve Bayraklı’da her gün yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. İzmir’in dağlarında çiçekler değil çöp yığınları büyüyor.”

Bakan’dan sert eleştiriler: Sorumluların yüzü kızarmıyor



Işıkhan, İzmir’deki sorunların sadece çevreyle sınırlı kalmadığını, işçi hakları ve belediye bütçeleriyle ilgili ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtti:

“Türkiye olarak tüm teşkilatlarımız gelecek yüzyıla damgasını vurmaya hazırlanırken İzmir’in gündeminde çöp, çamur, çukur ve susuzluk sorunu olması acıdır. Bu durumdan sorumlu olanların yüzleri bile kızarmaması düşündürücüdür. Belediye başkanları ilçelerinde pişkin pişkin dolaşıyor, tek derdi şahsi çıkarları olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. SGK borçları yüzünden çalışanların maaşını ödeyemiyoruz gibi söylemler kabahatinden büyük özürlerdir; bunun sorumlusu devlet değil CHP’li belediyelerdir.”

Işıkhan ayrıca, İzmir’in sadece Ege’nin değil, bölge coğrafyasının da göz bebeği olduğunu vurgulayarak, “Bu şehrin heba olmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. En iyi hizmetler vatandaşlarımızın eşit hak ettiği hizmetlerdir” dedi.

İzmir’de çevre ve emek felaketi



Bakan, İzmir’deki işçi grevlerinin sayısının her geçen gün arttığını ve belediye bütçelerinin yolsuzluk ve irtikaplarla çarçur edildiğini ifade etti. İşçilerin maaşlarının ödenememesi, emekçilerin haklarının verilmemesi ve susuzluk sorunlarının halkı mağdur ettiğini belirten Işıkhan, İzmir’deki yönetim anlayışını sert şekilde eleştirdi:

“İzmir çöp dağlarından geçilmiyor, susuzluk ve çamur sorunları her gün artıyor. Bu tabloya karşı sessiz kalamayız.”