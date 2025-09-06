Son Mühür - YSK kararlarının açıklanmasının ardından CHP’de gündem, 15 Eylül’de görülecek kurultay davasına kaydı. Parti içerisinde mahkemelerin gölgesinde süren kongre ve kurultay takvimi, üyeler ve yöneticiler tarafından yakından takip ediliyor.

Özel’den 9 Eylül işaretlemesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’a yaptığı açıklamada YSK kararlarını değerlendirdi. Özel, “Bu koşullarda alınabilecek en doğru karar verilmiş oldu. YSK, seçim süreçlerinin kendi yetkisinde olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Bu karara göre Özgür Çelik, beş hafta sonra tekrar CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine dönecek. Büyük kurultay tarihimiz 9 Eylül’de ilan edilecek. Muhtemelen 39. Olağan Kurultay’ımız kasım sonunda gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.