Beyannamelere uygulanan maktu damga vergisi tutarlarında önemli bir artış yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yeni karar uyarınca beyannameler için uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı. Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi sırasında, postaneler tarafından gümrüklere verilen liste beyannamelerdeki her gönderi maddesi için artık 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.

Vergi beyannamelerinde yeni tutarlar belirlendi

Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor. Gümrük idarelerine verilen beyannameler için bin 350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına sunulan sigorta prim bildirgeleri için ise 495 lira maktu vergi uygulanacak.

Sosyal sigortalar ve muhtasar beyannamelerde tutar belirlendi

31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesi durumunda maktu damga vergisi tutarı 790 lira olacak.

Değişiklikler, 1 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girerek tüm beyannameler ve ilgili gümrük işlemlerinde yeni tutarların uygulanmasını sağlayacak.

Vergi mükellefleri ve ilgili idareler, güncellenen maktu damga vergisi oranlarını göz önünde bulundurmak zorunda olacak.