Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, göreve geliş süreci ve yaşanan tartışmalarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tekin, “FETÖ’nün uyuyan hücreleri partimize girmiş durumda. Önce bizi iktidara karşı kullanacak, sonra da yok etmeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararıyla göreve geldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek mevcut yönetimi görevden almıştı. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik geçici kurulu CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atadı. Kararın ardından Sarıyer’deki il binasında çalışmalara başlayan Tekin, sürece ilişkin SABAH’a konuştu.

“Aileme hakaret ettiler”

Göreve başlamasının ardından farklı çevrelerden tepkiler aldığını aktaran Gürsel Tekin, “İl binasına gittiğimde yüzünü tanımadığım birçok kişiyle karşılaştım. Aileme, yakın çevreme yönelik ağır hakaretlerde bulundular. Bizi partiden uzak tutmak isteyenler, kendilerine yeni yol arkadaşları edinmiş görünüyor” dedi.

“CHP’yi kullanıp sonra yok etmek istiyorlar”

CHP’nin ciddi bir tehdit altında olduğunu vurgulayan Tekin, “FETÖ’nün uyuyan hücreleri dünya genelinde kurdukları ağ üzerinden haberleşiyor. Sadece iktidara değil, tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda. Bugün CHP’yi hükümete karşı bir araç olarak kullanıp, yarın yok etmeye girişeceklerdir. Bu örgütün taktiği budur. Bir düşmanı, başka bir düşmanı yok etmek için kullanırlar” diye konuştu.

“Yargı sürecine herkes uymak zorunda”

Parti içi tartışmalara girmek istemediğini söyleyen Tekin, “CHP yüz yıllık bir çınardır. Elbette yanlış yapanlar olabilir, ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Mahkeme beni bu göreve atadıysa, buna herkesin saygı göstermesi gerekir. Yargı kararlarının herkesi memnun etme zorunluluğu yoktur; beğenilse de beğenilmese de uygulanmalıdır” dedi.

“CHP halkın partisidir, öyle kalacak”

Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, “Bize ‘çaycı’ diyenler oldu. Gerekirse çaycılık da yaparız, gerekirse ülkeyi yönetiriz. Biz halkın sofrasına oturan, halkın sorununu dinleyen bir siyaset anlayışına sahibiz. CHP her zaman halkın partisi olmuştur, öyle de kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Genel merkez ödenek göndermiyor”

Mali sorunlara da değinen Tekin, “CHP Genel Merkezi uzun süredir İstanbul İl Başkanlığı’na ödenek göndermiyor. Personel maaşlarını ödemekte zorlanıyoruz, adeta dilenci gibi kaynak arıyoruz. Ama haklı olduğumuz için bu süreçten güçlenerek çıkacağız” dedi