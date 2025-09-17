Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin barışçıl dış politikasına vurgu yaparken, hadsizlikler karşısında sessiz kalmayacaklarını ve Doğu Kudüs üzerindeki haklarından asla geri adım atmayacaklarını söyledi. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı dimdik duracaklarını belirten Erdoğan, Filistin halkına olan desteğini yineledi.

"Hadsizlikler karşısında susmayız"

Erdoğan, diplomasi dilinin nezaket olduğunu ancak bunun, hadsizlikler karşısında sessiz kalınacağı anlamına gelmediğini belirtti. Türkiye'nin dış siyasetinin her zaman barış odaklı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız," dedi. Erdoğan, İsrail'in saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Gazze halkının yanında olmalarını kimsenin engelleyemeyeceğini ifade etti.

"Soykırımla güvenli gelecek inşa edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör ve katliamın, faili ister bir örgüt isterse bir devlet olsun, bir akıl tutulması olduğunu söyledi. Bölgemizde yaşanan bu "kanlı kilidin" eninde sonunda kırılacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, "Zulümle, soykırımla masum çocukların hayatları pahasına güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler kaybedecek, döktükleri kanda boğulacaklardır," şeklinde konuştu. Suriye, Yemen, Lübnan ve Katar gibi İsrail'in hedefi olan tüm ülkelere tam dayanışma içinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.

"Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz"

Erdoğan, Kudüs'ün statüsüne de değinerek, "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz" dedi. Konuşmasında İsrail yönetimini hedef alan Cumhurbaşkanı, "Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek" ifadelerini kullandı. "Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak, Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız," sözleriyle kararlılık mesajını yineleyen Erdoğan, Türkiye'nin Kudüs konusundaki duruşunun değişmeyeceğini net bir şekilde belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte ziyaret ettiği Kudüs'teki arkeolojik bir alanda, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Netanyahu, “Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişi.