CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki adresi Sarıyer oldu. Sarıyerli vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

"Polisler ve gençlerle omuz omuza halay çekeceğiz!"

Hayalini açıklayan Özel, "Hayalim şudur. Seçim akşamı geldiğinde, hani Saraçhane'de gençler Taksim'e gitmek istediğinde onlara engel olması için polise kanunsuz emir verdiler onları karşı karşıya getirdiler ya, seçim akşamı gelecek, sandıkları bekleyeceğiz, sonucu alacağız. Ertesi günün akşamı saat 20.30'da Bozdoğan Kemeri'nin önünde, polisler ve gençlerle omuz omuza halay çekeceğiz." dedi.

"Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir!"

"CHP ormanı korumanın, ranta karşı olmanın adresidir. Kredi kartıyla kredi kartını kapatan, nakit avans kullanan insanlardan yüzde 95 faiz alıyor. Resmi faiz oranı yüzde 40. Bir zengin adam düşünün parasını bankaya götürüyor, hesaplıyorlar yüzde 15 stopaj ödüyor. Ama yoksul kredi kartı takibe alındığında yüzde 95 faiz alıyor. Yere düşene bir tekme de atan Tayyip Erdoğan'ın saray düzenidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu, düşenin, devletten bir şey bekleyenin partisidir. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Bir düzen düşünün, fabrikatörden de fabrikanın bekçisinden de aynı vergiyi alıyor. Andolsun söz veriyoruz ki bu AK Parti'nin kara düzenini ters yüz edeceğiz."

Emekli maaşı vaadi!

İktidar oldukları takdirde emekli maaşı vaadini açıklayan ve 8 çeyrek altın olacağını söyleyen Özgür Özel, "Emekli 70 bin lira maaş alsa fena mı Belçikalı emekli alıyor burada neden alamasın?" dedi.

Ekonomi gündemindeydi!

Ekonomi hakkında da konuşan Özel, "Borcu borçla, borcu borçla çeviren vatandaşlar artık en dibi gördü. Şu anda eksi bakiyeye düşen hesap sayısı tarihin rekorunu kırmış. Bu sene %89 artmış ve 31 milyona ulaşmış. Türkiye'de 31 milyon kişinin hesap bakiyesi eksi, ona uygulanan faiz %95. Bu kara düzende 100 liralık verginin 89 lirasını vatandaşlar sadece 100 liralık verginin 11 lirasını gerçekten kazananlardan alıyorlar. Ben bıkmadan usanmadan AK Parti'nin kara düzeninin vergi alış şeklini anlatıyorum. Bakın, bir ülkede vergi kazanandan alınır. Doğrusu çok kazanandan çok alınır, az kazanandan az alınır, kazanmayandan vergi falan alınmaz. Ama bu ülkede verginin yüzde 66'sı dolaylı vergi. Yani en ahlaksızca, en vicdansızca alınan vergi. Bir fabrika düşünün, işleri, yolları tıkırında, fabrikatörün kendisiyle kapıdaki bekçisi aynı vergiyi ödüyor. Neye? Elektriğe, suya, cep telefonu faturasına ya da evladına aldığı mamaya, çocuk bezine. Fabrikatörden de aynı vergiyi alıyor, bekçiden de aynı vergiyi alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, hem de öyle çok beklemeden ilk 100 gün içinde kredi kartlarında, tabii öyle ticaret için kullanılır, başka şey de olur değil, gerçekten ihtiyaçtan takibe düşmüş yoksul vatandaşın, eskinin orta direğinin, yani Mahmut Hoca'nın, Ayşe Teyze'nin, Berrin Abla'nın borcuna uygulanan bu faizleri elbette düşürülecek ama andolsun, ilk 100 gün içinde bu takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz, borcun ana parasını da böleceğiz." ifadelerini kullandı.