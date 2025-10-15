Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve MASAK raporlarına dayanan Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ekol TV tarafından aktarılan bilgilere göre, Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma derinleşiyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen Can Holding soruşturmasını genişletti.

Soruşturma, kara para aklama ve usulsüz finansal işlemler iddialarına ilişkin çok sayıda şirketi kapsıyor.

Elde edilen yeni bulguların ardından Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı verildi.

6 şüpheli tutuklanmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında, Can Holding’in sahibi Kemal Can’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Yetkililer, dosyada yeni delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte bazı şirketlerin mali kayıtlarının yeniden incelendiğini belirtiyor.

Ciner grubu da dosyada

Can Holding soruşturması, sonrasında Ciner Grubu’na da uzandı.

Savcılık, grup şirketlerinin finansal bağlantılarını mercek altına alırken, Ciner Grubu patronu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Ciner’in yurtdışında bulunması nedeniyle henüz ifadesi alınamadı. Ancak soruşturma kapsamında, gruba ait bazı şirketlere kayyum atanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı

Soruşturma dosyası kapsamında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme, iki ismin de tutuklanmasına karar verdi.

Adliye kaynakları, soruşturmanın hem finansal ilişkiler hem de olası yolsuzluk bağlantıları yönünden derinleştirileceğini aktardı.

MASAK raporları belirleyici oldu

Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporlarının, hem yurt içi hem de yurt dışı para transferlerini içeren detaylı tespitler barındırdığı öğrenildi.

Mali kayıtların incelenmesi sonucunda tespit edilen bazı hareketlerin “şüpheli işlem” kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, savcılığın hem şirket yöneticileri hem de ilişkili kuruluşlar hakkında yeni adımlar atabileceği ifade ediliyor.

Yargı süreci devam ediyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya, şu anda çok yönlü bir ekonomik suç soruşturması haline gelmiş durumda.

Savcılığın, yeni isimlerin ifadesine başvurması ve bazı şirketlerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları alması bekleniyor.