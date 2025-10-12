Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı miting serisini bu kez yurt dışına taşıdı. 61’inci buluşma, Avrupa Birliği kurumlarının da bulunduğu Brüksel’de, Place Jean Rey Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Belçika, Almanya, Fransa ve Hollanda’dan gelen çok sayıda gurbetçi vatandaşın katıldığı mitingde, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek sloganları atıldı. Meydanda hükümet aleyhine istifa çağrıları da yükseldi.

Avrupalı belediye başkanlarından dayanışma mesajı

Etkinlikte Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony, Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, Timişora Belediye Başkanı Dominic Fritz, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ve Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner’in destek mesajları okundu.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ise mitinge video mesaj göndererek dayanışma dileklerini paylaştı.

CHP Belçika Birlik Başkanı Derya Bulduk, Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi ve Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Giacomo Filibeck de yaptıkları konuşmalarda İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarına özgürlük çağrısında bulundu.

“Bizim tek talebimiz adil yargılama”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından okundu. İmamoğlu mesajında, demokrasi, adalet ve cesaret vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa’nın kalbinde sesimizin yankılandığını biliyorum. Bugün yalnızca demokrasi istemek değil, adaletsizlik karşısında susmamak da cesaret ister. Avrupa da kendi değerlerinden uzaklaştığında otoriterliğe kapı aralar. Bizim tek talebimiz adil bir yargılamadır. Adaleti sadece kendimiz için değil, herkes için istiyoruz.”

İmamoğlu, Türkiye’nin geleceğini “birlik, eşitlik ve kardeşlik temeli” üzerinde kuracaklarını vurgularken, “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle mektubunu sonlandırdı.

Brüksel’e şikayete değil, dayanışmaya geldik”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’deki mitingde yaptığı konuşmada, Avrupa’daki Türk vatandaşlarının ülke sorunlarına duyarsız olmadığını belirtti.

“Birileri Avrupa’daki Türkleri yılda bir kez tatile gelen, ülkesine uzak insanlar sanıyor. Oysa sizler, ülkesinin yarınlarına dair sözü olan kahramanlarsınız” dedi.

Özel, 19 Mart’tan bu yana 60’tan fazla şehirde yapılan buluşmalara dikkat çekerek, “Bu sadece bir miting değil, bir karşı koyuştur. 61’inci buluşmamızda Brüksel’de sizlerle olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Darbeye susanları tarih yazıyor”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yüklenen Özel, “Darbeyi kendi yapınca ‘bunu dünyaya anlatmayın’ diyor. Vallahi de anlatacağım, billahi de anlatacağım. Bir adım geri durmayacağım” sözleriyle tepki gösterdi.

Özel, “Amerika ile Suriye hesapları uğruna Türkiye’deki darbeye susanları görüyoruz, not ediyoruz” dedi.

AK Parti iktidarını “kuralı kendi çıkarına göre belirlemekle” suçlayan Özel, “Türkiye’de haksızlık yapan kendisi olunca ‘susun’ diyor. Biz susmayacağız, konuşacağız” ifadelerini kullandı.

“Trump’a çalışan bir iktidar görüyoruz”

Özel, AK Parti hükümetinin Türkiye’nin değil, kendi menfaatlerinin peşinde olduğunu vurguladı:

“Artık milletin desteğini kaybettiler. Şimdi Trump’a güveniyorlar. Türkiye’nin nadir elementlerini, doğal kaynaklarını masada pazarlık konusu yapıyorlar” dedi.

CHP’nin ise ülke menfaatini her koşulda savunduğunu söyleyen Özel, “Ekrem İmamoğlu tutukluyken bile biz, Türkiye’nin savunma ihtiyaçları için Eurofighter uçaklarının tesliminin önünü açtık. Çünkü bizim için parti değil, Türkiye önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Yasaksız Türkiye ve vizesiz Avrupa bir sandık mesafesinde”

Özel, konuşmasının sonunda hem Avrupa’daki Türk vatandaşlarına hem genç seçmenlere seslendi:

“31 Mart’ta yüzde 25’lik cam tavanı kırdık, şimdi Avrupa’daki yüzde 16’lık cam tavanı da kıracağız. Yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa artık bir seçim meselesidir. Bu hedef bir sandık mesafesindedir” dedi.

Ayrıca yurt dışındaki vatandaşlara yönelik “hasret bileti” sözü veren Özel, Türkiye’ye gidiş-dönüşlerde uygulanacak yüksek bilet fiyatlarına son vereceklerini belirterek, “Her gurbetçi yılda bir kez memleketine en ucuz tarifeyle gidecek” dedi.

"Omuz omuza, el ele, her şey çok güzel olacak”

CHP’nin Brüksel buluşması, İmamoğlu’nun mektubunda yer alan “Her şey çok güzel olacak” sözlerinin kalabalık tarafından hep bir ağızdan tekrarlanmasıyla sona erdi.

Özel, konuşmasını şu ifadeyle noktaladı:

“Artık Türkiye’de gençler için yasaksız, adil, özgür bir ülke kurmak elimizde. Bir adım geri değil, hep ileri!”