Son Mühür- Piyasa çöküşünün ardından birçok kullanıcı, Binance’te yaşadıkları teknik aksaklıklar nedeniyle ciddi zararlara uğradıklarını öne sürdü. Sosyal medya platformu X’te kullanıcılar, özellikle tasfiye işlemlerindeki gecikmeler ve sistem hataları nedeniyle pozisyonlarının aniden kapandığını, stop emirlerinin çalışmadığını ve bazı işlemlerin engellendiğini belirtti.

Bir kullanıcı yaşadığı durumu, “Yıllardır biriktirdiğimiz paraları 10 dakika içinde sıfırladılar” sözleriyle dile getirdi.

#BinanceBoykot kampanyası büyüyor

Tepkilerini sosyal medya üzerinden duyuran yatırımcılar, #binanceboykot ve #binanceboycott etiketleriyle boykot çağrısı başlattı. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan kampanya, Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Kripto fenomenleri ve topluluk liderleri de harekete destek verdi. Bazı kullanıcılar “Kullanma, kullandırtma!” çağrısıyla Binance’e tepkilerini gösterirken, “Bu borsa bizi mağdur etti, paramızı geri istiyoruz!” mesajları paylaşıldı.

“ChainMoment” adlı kripto topluluğu ise Binance üzerindeki milyonlarca dolarlık bakiyesini çektiğini açıklayarak boykotun öncülerinden biri haline geldi.

Binance yönetiminden açıklama

Artan tepkiler üzerine Binance CEO’su Richard Teng, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Teng, kullanıcıların yaşadığı sorunları kabul ederek, “Birçoğunuzun platformumuzda zorluk yaşadığını biliyorum. Etkilenen herkes için içtenlikle özür diliyorum. Yaşananları dikkatle değerlendiriyor, daha iyisini yapmak için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Binance’in kurucu ortağı Yi He ise zarar tazminine ilişkin net bir sınır çizdi. He, şirket kaynaklı teknik hatalardan doğan zararların karşılanacağını, ancak piyasa dalgalanmaları veya gerçekleşmemiş kârların bu kapsama dahil edilmeyeceğini vurguladı.