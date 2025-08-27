Son Mühür- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki durağı İstanbul’un Beyoğlu ilçesi oldu. Sıcak havaya rağmen on binlerce vatandaş mitinge katıldı.

Özel’den kalabalığa sesleniş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanda yaptığı konuşmada, “Bu alan, altıncı dairenin önünden başlayan ve kilometrelerce uzanan on binlerce insanla dolu. Bu gösteriyor ki biz haklıyız ve güçlüyüz. Bu meydanda ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük ve çoğunluk enerjisi bizdedir” dedi. Özel, içeride tutulan arkadaşların ailelerinin gözyaşlarının, halkın iradesini savunma kararlılığını yansıttığını vurguladı.

Mitinglerin önemi ve sürekliliği

Özel, 50. buluşma olan mitingin önemine değinerek, “Bu bir miting yapmak meselesi değildir. Aynı gün, aynı meydanda, yedi gün üst üste yapılan konuşmalar milyonlarca insana ulaşmayı sağlıyor. Bu bir siyasetçinin değil, halkın cesaretinin eseridir” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi’nin tarihi ve başarıları

Beyoğlu Belediyesi’nin tarihi ve başarılarıyla ilgili Özel, “Burası Türkiye’de modern şehircilik anlayışının ilk örneklerinden biridir. Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı süresince eğitim, kadın dayanışması ve sokak hayvanları gibi alanlarda birçok projeyi hayata geçirdi. Tüm okullara su arıtma cihazları yerleştirerek öğrencilerin eşit şekilde temiz suya ulaşmasını sağladı” dedi.

Meclis üyelerine teşekkür

Özel, Beyoğlu Belediye Meclis üyelerini cesaret ve bağlılıklarından ötürü kutladı: “Tutuklamalara, baskılara ve tehditlere rağmen halkın iradesine sahip çıkan 16 meclis üyemiz burada örnek teşkil ediyor. Onların kararlılığı demokrasimizin güvencesidir.”

Ekrem Başkan suçludur!

Özel, yargı süreci ve Ekrem İmamoğlu’nun suç iddiasıyla ilgili şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu suçludur. Suçunu eşinin yanında itiraf edelim. Ekrem Başkan’ın suçu Tayyip Erdoğan’ı yenmektir. Bu sürecin tüm hukuksuzluklarına rağmen, biz on milyonlar olarak bu haksızlığa karşı duracağız.”

İmamoğlu’na destek

Özel, konuşmasına, “Ekrem Başkan tutukludur çünkü siyasi bir tedbir uygulanmıştır. Ancak demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkarak bu sürecin sonunda adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” sözlerini de ekledi.

Özel, Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekerek, “Tayyip Erdoğan, 86.000 TL’nin altında maaş alanlara selam vermiyor. Öğretmenler, memurlar, polisler, esnaf, çiftçi ve emekliler artık fakir durumda. Bu iktidar yandaşlarına ayrıcalık tanıyor, halkı görmezden geliyor” dedi.

Emekçilere ve infaz koruma memurlarına destek

Özel, sağlık çalışanları ve infaz koruma memurlarına destek mesajı verdi: “İçerideki arkadaşlarımızın ve tüm infaz koruma memurlarının haklarını savunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, meslek gruplarının taleplerini yerine getirecek kanunları çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti’ye “Kara Düzen” eleştirisi

Özel, AK Parti yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Bu iktidar, üniversite bitiren değil, torpilli olanı, kazanan değil zengini seven bir sistem kurmuştur. Devlette çürüme, gençlerin umutlarını köreltme ve aileleri zor durumda bırakma artık sıradan hale gelmiştir” dedi.

Gençlere ve halkın iradesine çağrı

Mitingde gençlere ve halkın iradesine seslenen Özel, “Bir sonraki seçimde yasakları kaldıracak, gençlere ve halkın hakkına sahip çıkacak bir yönetim gelecek. Bu meydan gösteriyor ki halkın gücü hâlâ dimdik ayakta” ifadelerini kullandı.

Uluslararası gelişmelere ve dış politika eleştirisi

Özel, İsrail-Filistin krizine ve Türkiye’nin dış politikasına dair de konuştu: “Büyükelçilerin yönlendirmeleriyle Türkiye’yi parçalamaya çalışıyorlar, biz buna karşı dimdik duruyoruz. Gençlerimize ve halkımıza sözümüzdür: Adalet ve eşitlik için mücadele sürecek” dedi.