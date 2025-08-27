İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon’da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Yılmaz, savcılık ifadesinde üzerine atılan suçlamaları reddetti.

Nusret Yılmaz Trabzon’da gözaltına alındı

İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon’da ‘rüşvete aracılık etme’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği, Yılmaz hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Avukata yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi.

Savcılık ifadesinde Yılmaz’ın açıklamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na ifade veren Yılmaz, soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Emrullah Turanlı’nın sözleriyle ilgili olarak şunları belirtti:

"2023 yılı başlarında önceden tanıdığım Ali Faik Aydın, beni ziyaretinde Taş Yapı'nın danışmanlığını üstlendiğini, bu şirketin kurumlarla, idarelerle ve belediyelerle çok sayıda davaları olduğunu, kendisinin bu işi derleyip toparlamaya çalıştığını, öncelik verdikleri bazı davalarla ilgili güvenilebilir ve bağımsız bir hukuki kanaat elde etmeye çalıştıklarını söyledi ve benden bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben o tarihe kadar ne bu şirketin ne de sahiplerini tanırım. Söylenildiği şekilde şu an sayısını tam hatırlayamadığım 5-6 tane dosya bana getirildi. Bu dosyalarla ilgili incelemeler yaptım. Teknik bazı konularda bilgisine ve uzmanlığına güvendiğim bazı isimlerden kanaatler aldım."

Rüşvete ilişkin suçlamayı reddetti

Yılmaz, savcılık ifadesinde üzerine atılan ‘rüşvete aracılık etme’ suçlamasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Benim yaptığım görüşmeler içeriğinde hiçbir suretle gayri hukuki bir menfaat temini olmamıştır. Bu görüşmeler tamamen bu arazinin durumunun hukuki çerçevede değerlendirilmesine dahildir. Rüşvete ilişkin hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum."

Yılmaz, söz konusu süreçte Yakup Öner ve Resul Emrah Şahan ile ilgili yöneltilen sorulara da yanıt vererek, İmamoğlu’nun devam eden hukuki süreçleri kapsamında yapılan görüşmelerin yalnızca hukuki değerlendirmeye yönelik olduğunu vurguladı.

32 yıllık hukuk tecrübesiyle suçlamaları reddetti

Yaklaşık 32 yıldır hukuk alanında faaliyet gösterdiğini belirten Nusret Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu güne kadar yüzümü kızartacak herhangi bir eylem içerisinde bulunmamaya özen gösterdim. Bütün meseleye hukukçu hassasiyetiyle hak, hukuk ve nefaset ölçüsüyle yaklaştım. Gerek şahsımla gerek ailemle ilgili maddiyata yönelik bütün belgeleri, bütün bilgilere erişim sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddediyorum."