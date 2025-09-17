CHP tarafından gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki adresi ise Bahçelievler oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bir tarafta halkçı CHP belediyeciliği!"

Sözlerine alana akın eden vatandaşları selamlayarak başlayan Özel, "Bugün 19 Mart darbesinden sonra darbeyi gerçekleştirenlerin hevesini kursağında bırakanlar, Saraçhane'yi dolduranlar, 55. kez eyleme gelmişler, hoş gelmişler. Bir tarafta rantçı AKP belediyeciliği bir tarafta halkçı Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği! Bir zamanlar bahçeleriyle ünlü ama maalesef yönetildiği liyakatsiz, kente düşman, doğaya düşman olanların ellerinde İstanbul'un en yeşil alanından en düşük haline gelen Bahçelievler'deyiz. Bahçelievler Belediyesi, biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş adında bir iftiracı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları başkanı tarafından kullanılıyor ve bir iftira kampanyasının içine oturtuldu. AK Parti'nin yargı kolları başkanını biliyor musunuz? Akın Gürlek, hiç eğmeden bükmeden söyleyeyim." dedi.

"Hepimizin cebinden alıp zenginlerin cebine koydu!"

"Bahçelievler'in belediye başkanı daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış. Toplam 843 milyonluk ihale vermiş, dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle ikiyüzlülüğe. Eğer Zeydan Karalar ya da Avcılar Belediye Başkanım ya da Gaziosmapaşa'daki kardeşim bunların ifadesiyle hapis yatıyorsa Bahçelievler Belediye Başkanı'nın 50 kere müebbet alması lazım. Önce mutfaktaki yangını konuşalım. AK Parti öyle bir düzen getirdi ki artık dayanacak gücümüz kalmadı. Erdoğan fakir sevmez, zengin sever. Ama bir bakalım Erdoğan'ın haline; Türkiye'de resmi yoksulluk sınırı 88 bin lira. Bütün Türkiye'de durum aşağı yukarı aynı, 88 bin liranın alında alanlar yüzde 95 dedim resmi rakam da yüzde 88. Bakın Erdoğan 88 bin liradan az alanı ya da 22 bin lira asgari ücret alanı sevmiyor ama 700 milyar lira zenginlerin vergisini sildi. Senin cebinde kalsın diyor, hazineye girmiyor. Hepimizin cebinden alıp zenginlerin cebine koydu."

Trump konusu gündemdeydi!

Dikkat çeken bir açıklamada bulunan Özel, "Trump'a bir kelime söylemediği gibi, daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Jr. Trump'ı ağırlıyor, onunla pazarlığa tutuşuyor. İsmini yazmayıp iş adamı yazmışlar ziyarete." ifadelerini kullandı.

Ekonomi gündemindeydi!

Ekonomiyi bir kez daha gündemine alan Özel, "Bir tarafta 'Sıfırladın mı oğlum paraları' diyenlere, öbür tarafta oğlunu sıfır lira harçlıkla okula gönderenler. Kantinler ateş pahası. O yüzden söz veriyoruz, bu memlekette hiçbir çocuk babasından yoksulluk miras almayacak. Hiçbir çocuk okula boş beslenme çantasıyla gitmeyecek. Bunun sağı yok solu yok. Kürdün de Türkün de çocuğu aç, babası aç. Öyle ya da böyle bu memlekete adaleti getireceğiz. Beyoğlu Belediye Başkanımız, 'Beyoğlu'nun zengininden çok fakiri var genel başkanım' dedi. Çocuklar tenefüste, parası olan çeşmeden içiyor bazıları şişe alıp içiyor. Başkanım dedi arıtma yaptım dedi, zengin çocuk da oradan içiyor diğeri de dedi. Biz bunu örnek proje yaptık, bütün Türkiye'ye dağıttık. Ama bazı okul müdürleri korkuyor, bazı ilçe milli eğitim müdürü korkuyor. Bir kez daha söylüyorum, bütün silkelemelerine rağmen AKP'nin MHP'nin borçlarını bize ödetiyorlar. Türkiye'deki bütün okul müdürlerine sesleniyorum, ücretsiz su sebilleri bizden. Çocuklara sıcak öğle yemeği ya da ücretsiz beslenme çantası bizden yeter ki korkmayın siz o reisten." dedi.