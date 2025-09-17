Jandarma Uzman Çavuş ve sosyal medya yayıncısı Emre Bozkurt, 16 Eylül sabahı Ankara Sincan'da bacanağı Uğur Balkoca tarafından silahla vurularak öldürüldü. 36 yaşındaki Bozkurt, hem askeri görevde hem de YouTube ve Twitch platformlarında içerik üreticiliği yapan popüler bir figürdi.

Katil Uğur Balkoca, cinayeti işledikten sonra olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklaşarak aynı silahla intihar etti. Aralarında 10 yıldır süren husumetin olduğu iddia edilen bu trajik olay, hem askeri çevrelerde hem de sosyal medya dünyasında büyük şok yarattı.

Emre Bozkurt Kimdir?

1989 yılında Ankara'da doğan Emre Bozkurt, çifte kimliğiyle tanınıyordu. Bir yandan Jandarma'da Uzman Çavuş rütbesiyle görev yaparken, diğer yandan dijital platformlarda başarılı bir içerik üreticisiydi. 2015 yılında açtığı YouTube kanalında özellikle oyun içerikleri paylaşıyor, geniş bir kitleye ulaşıyordu.

YouTube kanalında 944 binden fazla abonesi ve 292 milyonun üzerinde toplam izlenme sayısına sahipti. GTA 5, CS:GO ve Assetto Corsa gibi popüler oyunlar üzerine videolar üreten Bozkurt, aynı zamanda Twitch platformunda da yaklaşık 80 bin takipçiyle canlı yayınlar yapıyordu. Bir kız çocuğu babasıydı ve evli olduğu biliniyor.

Emre Bozkurt Kaç Yaşında?

1989 doğumlu Emre Bozkurt, öldürüldüğü tarihte 36 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen hem askeri kariyerinde hem de dijital platformlardaki başarısıyla dikkat çekiyordu.

Emre Bozkurt Nereli?

Emre Bozkurt Ankara doğumlu ve Ankaralıydı. Ankara Sincan'daki olayın gerçekleştiği yer de kendi yaşam alanına yakın bir bölgeydi. Uzman çavuş olarak görev yaptığı askeri birimle ilgili detaylar açıklanmadı.

Emre Bozkurt Neden Öldürüldü?

Cinayetin temel nedeni, Emre Bozkurt ile bacanağı Uğur Balkoca arasında 10 yıldır süren kişisel husumet olarak açıklandı. 16 Eylül sabahı saat 06:30-06:40 arası gerçekleşen olayda, Balkoca'nın Bozkurt'a araç içinde pusu kurduğu ve tabancayla ateş açtığı belirlendi.

Olay tanıkları, bacanaklar arasındaki problemin uzun süredir devam ettiğini ve durumun artık çözümsüz hale geldiğini belirtiyorlar. Melih Arslan isimli tanık "Bacanaklar arasında 10 senelik bir husumet olduğunu duyduk" şeklinde açıklama yaptı.

Olay Süreci ve Son Gelişmeler

Saldırı, Sincan 29 Ekim Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Bozkurt aracında bulunduğu sırada bacanağının silahlı saldırısına uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Balkoca ise cinayeti işledikten sonra yaklaşık bir kilometre uzaklaştı ve kendi aracında aynı silahla intihar etti.

Emre Bozkurt'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cenaze defninin Ankara'da yapılacağı açıklandı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılırken, hem yakın çevresi hem de sosyal medya takipçileri büyük şok ve üzüntü yaşadı. YouTube ve Twitch topluluklarında anısına çok sayıda mesaj paylaşıldı.