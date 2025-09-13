İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik olarak 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Bu gelişmelerin ardından, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, öğle saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret ederek, partililerle dayanışma mesajı verdi. Çelik, belediye binasının önünde yaptığı açıklamada operasyona sert tepki gösterdi.

"Tam bir düşman hukuku uygulanıyor"

Özgür Çelik, açıklamasında operasyonun zamanlamasına ve kapsamına dikkat çekerek, "300 gündür olduğu gibi yine güne bir şafak operasyonuyla başladık. Bugün şunu bir kez daha görmüş olduk ki tam bir düşman hukukuyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi 300 gündür büyük bir saldırı altında" dedi. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çalışanların yanı sıra, aile fertlerinin de bulunmasına tepki gösteren Çelik, "Bu tam bir düşman hukukudur. Her zaman bu düşman hukukunun karşısında olacağız" ifadelerini kullandı. Çelik, Hasan Mutlu'nun halkın seçilmiş belediye başkanı olduğunu ve bu gerçeğin değiştirilemeyeceğini vurguladı.

"Halkın yanında olduğu için hedef alındı"

Çelik, operasyonun arkasında yatan asıl sebebin rant grupları olduğunu öne sürdü. "Yaklaşık 5-6 ay önce bir çıkar grubu, kamu arazisine kaçak bir kafeterya inşa etti" diyen Çelik, Hasan Mutlu'nun bu kaçak yapıyı yıktırarak halkın çıkarlarını koruduğunu belirtti. "Hasan Mutlu dedi ki 'ben rantın değil, halkın yanındayım'. İşte Hasan Mutlu o yüzden şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde" şeklinde konuştu. Çelik, belediye başkanının kaçak yapıyı yıktırmasının ardından, çıkar gruplarının 4-5 aydır yalan ve iftiralarla belediyeyi hedef gösterdiğini iddia etti.

"Tehdit ve şantajlara boyun eğmedik"

Operasyondan önceki sürece dair çarpıcı bilgiler paylaşan Çelik, "10 gündür Hasan Mutlu'yu ve meclis üyelerini tehdit ettiler. Bakın ölümle tehdit edilen meclis üyesi var. Ailesiyle tehdit edilen meclis üyesi var. Tehditlerden sonra şantaja başladılar" dedi. Hasan Mutlu'nun bu baskılara boyun eğmediğini belirten Çelik, "Başkanım bana 'Terzi Fikri geleneğinden gelen bir insanım' dedi" sözleriyle, kendisinin halkın çıkarlarından asla taviz vermeyeceğini ifade ettiğini aktardı. Çelik, 31 Mart seçimlerinde sandıkta kaybettiklerini tehdit ve şantajla geri almaya çalıştıklarını söyleyerek, "Halkın karşısında olan hiç kimseden korkmayız" mesajını verdi.