İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında, gözaltına alınan şüpheli sayısı 45'e yükseldi. Operasyonlar, belediyedeki mali usulsüzlükler ve yasa dışı faaliyetlerle ilgili yürütülen detaylı bir çalışma sonucunda gerçekleştirildi.

46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı

Soruşturma, zimmet, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi suçlamaları içeriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil olmak üzere toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerden 45'i yakalanarak sorguya alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye bürokratları, özel sektör temsilcileri ve çeşitli iş adamlarının bulunduğu iddia ediliyor.

Aranan isimler açıklanmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra, çeşitli birimlerde görevli personel ve dışarıdan bazı şahıslar bulunuyor. Operasyonlarda gözaltına alınması için karar çıkan isimler arasında Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkıaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Ersin Bilal, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü ve Dilek Özyurt gibi isimler yer alıyordu. Soruşturma kapsamında adı geçen diğer bazı şahısların ise halen arandığı belirtilmişti.