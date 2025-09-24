Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nın olağanüstü kongresinde Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği karar ile kongre süreci, mahkemenin durdurma talebine rağmen devam etti.

Kongreye mahkeme ve YSK kararları damga vurdu

CHP’nin 38. İstanbul İl Kongresi, daha önce 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. Bu karar sonrası İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

Ancak Özgür Çelik ve yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle, 24 Eylül’de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.

“Durdurun” talebine karşı YSK’dan “devam” kararı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin durdurulmasını isteyerek İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na yazı gönderdi.

Bunun üzerine YSK, saat 13.30’da olağanüstü toplantıya çağrıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP İstanbul İl Kongresi’nin devam etmesine karar verildiğini duyurdu.

Divan Başkanı Gökan Zeybek de kongrede yaptığı açıklamada, mahkemenin durdurma talebinin YSK tarafından “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle iptal edildiğini ve sürecin kaldığı yerden sürdüğünü belirtti.

Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde tek adaylı seçim

Kongre, Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik, delegelerin desteğini aldı.

Konuşmaların ardından başlayan oy verme işlemi saat 14.15’te başladı ve 17.00’de sona erdi. Delegeler gün boyu sandığa giderek oylarını kullandı.

Sandıktan çıkan sonuç: Çelik güven tazeledi

Sandıkların açılmasıyla birlikte Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Çelik, ikinci kez aynı göreve getirilerek İstanbul örgütünün yönetiminde güven tazeledi.