Son Mühür- Diyarbakı'da Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen film festivali sırasında konuşmasını yaptığı sırada fenalaşan İsmail Beşikçi'nin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Sosyolog yazar İsmail Beşikçi'nin durumu iyiye doğru gitse de hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Her geçen gün iyiye gidiyor...



Beşikçi'nin tedavisiyle ilgili son durum hakkında bilgi veren Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl,

"Sosyolog-Yazar Sayın İsmail Beşikçi’nin tedavisi Dicle Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etmekte, hastamızın bilinci açık olup, genel durumu stabil seyretmektedir. Yapılan kontroller sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini göstermektedir. Ancak hayati risk devam etmektedir.

Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak Sayın İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' mesajı verdi.

