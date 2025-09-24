Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirdi. Kongrede konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gündeme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Delegeler kayyuma karşı irade ortaya koydu”

Kongredeki konuşmasına partililere teşekkür ederek başlayan Çelik, “Bu kongreyi toplayarak kayyumu bertaraf eden delegelere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. CHP’nin 102 yıllık tarihinde pek çok zorlukla karşılaştığını hatırlatan Çelik, “Suikastlar düzenlendi, varlıklarımıza el konuldu, 1980’de Bülent Ecevit cezaevine gönderildi. Bugün de partimize darbe girişiminde bulunan bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

“Murat Çalık hastaneye kaldırıldı”

Konuşmasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a da değinen Çelik, Çalık’ın sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldığını söyledi. Çelik, “Arkadaşlarımızdan az önce haber aldık. Kendisi İzmir’e sürgüne gönderilmiş durumda. İki kez kanseri atlatmış, ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Buna rağmen halen cezaevinde tutuluyor” sözleriyle tepki gösterdi.

“31 Mart’ta Türkiye’nin birinci partisi olduk”

Çelik, 31 Mart yerel seçimlerine vurgu yaparak, “O gün CHP uzun yıllar sonra Türkiye’nin birinci partisi oldu. Bu durum iktidarın rahatsızlığına yol açtı. Kreş açamaz dediler, yatırımları engellemeye çalıştılar. Sigorta borçlarını bahane ederek belediyeleri durdurmak istediler. Ancak CHP’li belediyeler halka hizmet üretmeye devam etti” ifadelerini kullandı.

“CHP’nin kurumsal kimliğine operasyon”

CHP’ye yönelik baskıların arttığını belirten Çelik, şunları dile getirdi:

“Anketler CHP’nin yüzde 40’ların üzerine çıktığını gösteriyor. Baktılar ki operasyonlarla partiyi durduramıyorlar, bu kez kurumsal kimliğimize yöneldiler. Görev süremizin bitimine bir ay kala kayyum atandı, kongrelerimize soruşturmalar açıldı. Amaçları partiyi kendi içinde tartışmalı göstermek.”

“Tek amaçları koltuklarını korumak”

Çelik, iktidarı eleştirerek, “Bütün bu çabaların tek nedeni koltuklarını koruma isteğidir. İmamoğlu bugün zindandaysa bu hırs yüzündendir. Unutmasınlar; zulüm ne kadar artarsa, sona o kadar yaklaşılır” dedi.

“Filistin İçin Eyüpsultan’da olacağız”

Konuşmasında Filistin’e destek çağrısı da yapan Çelik, “Bugün Eyüpsultan’da olacağız. Filistin bayraklarımızla özgürlük talebimizi dile getireceğiz. Bizim ittifakımız tam bağımsız Türkiye ittifakıdır” ifadelerini kullandı.

“Mutlaka kazanacağız”

Ekrem İmamoğlu’nun tutumunu da hatırlatan Çelik, “İmamoğlu’nun ‘Ben 12 metrekarelik hücremde sarayda yaşayanlardan daha özgürüm’ sözleri korku duvarını yıkmıştır. Ne demir parmaklıklar ne siyasallaştırılmış yargı bizi durdurabilir. Mutlaka kazanacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.