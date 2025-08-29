ABD’nin saygın muhafazakâr yayın organlarından The American Conservative, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte artan etkinliğini mercek altına aldı. Dergide 18 Ağustos 2025’te yayımlanan “Turkey’s Long Game” başlıklı analizde, Ankara’nın son yıllarda izlediği dış politika, askeri modernizasyon ve diplomatik hamleler sonucunda tarihsel bir güç seviyesine ulaştığı belirtildi.

Makalede şu ifadeler dikkat çekti:

“Her şeye bakıldığında, Türkiye’nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böylesine güçlü bir geri dönüş yaptığı pek nadirdir.”

Analizde, Türkiye’nin jeopolitik konumunu yeniden tanımlayan hamlelerinin özellikle enerji, savunma sanayii, Orta Doğu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdiğine işaret edildi. Ayrıca, Türkiye’nin NATO içindeki rolü, Avrupa ile ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk girişimleri de “Türkiye’nin uzun vadeli stratejisinin” parçası olarak değerlendirildi.

The American Conservative’in değerlendirmesi, Batı kamuoyunda Türkiye’nin yükselen etkisine dair tartışmaların yeni bir boyut kazandığını gösterirken, makale Ankara’nın bölgesel gücünü kalıcılaştıracak adımlar atıp atamayacağının önümüzdeki dönemde belirleyici olacağı vurgusuyla son buldu.