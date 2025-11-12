Kazaya ilişkin gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından detayları paylaştı. Paylaşıma göre, kaza Namal’ın dizi setine giderken gerçekleşti ve çocuklar kontrol amaçlı hastanede muayene edildi. Olay yerinde bulunan herkesin emniyet kemeri takılı olmasının, olası ciddi yaralanmayı engellediği belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından tüm aile üyeleri hastaneye sevk edildi. Oyuncunun, birkaç gün dinlendikten sonra set çalışmalarına devam edeceği duyuruldu.

Kaza haberi kısa sürede sosyal medya üzerinden duyuldu ve birçok kullanıcı “Geçmiş olsun Özgü Namal” etiketiyle destek mesajları yayınladı. Namal’ın menajeri de yaptığı açıklamada, durumlarının iyi olduğunu ve tedbir amaçlı kontrollerin sürdürüldüğünü bildirdi. Meslektaşları, yakın dostları ve sevenleri tarafından moral mesajları iletildi.

Kişisel Yaşamı ve Hayranlarının Mesajları

Özgü Namal, bir dönem oyuncu Oktay Kaynarca ile ve reklamcı Ahmet Serdar Oral ile ilişkiler yaşadı. 2015 yılında Nefes isimli oğlu dünyaya geldi. Eşi Serdar Oral’ın 2020’deki vefatı sonrasında İstanbul’dan ayrıldı ve çocuklarıyla sakin bir hayat sürmeye başladı.

Bu son kaza sonrasında sosyal medya kullanıcıları ve hayranları geçmiş olsun dileklerini, moral ve destek mesajlarıyla iletti. “Sağlıkla aramıza dön” çağrısı yapan binlerce kişi, Namal’ın ve ailesinin bir an önce iyileşmesini temenni etti. Meslektaşları ve dostlarından da pozitif mesajlar geldi.

Özgü Namal kimdir?

Melahat Özgü Namal, 1978 İstanbul doğumludur. Tiyatroya 14 yaşında adım attı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Televizyondaki ilk deneyimlerini “Affet Bizi Hocam” ve “Yeditepe İstanbul” ile yaşadı. Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği ve Mutluluk gibi projelerde başrol oynadı; pek çok ödül kazandı. Evli olduğu Serdar Oral’ın vefatı sonrası iki çocuğuyla sakin bir yaşam sürmeye karar verdi. Oyuncu halen televizyon ve tiyatro projelerinde yer almaktadır.

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Melahat Özgü Namal, Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak büyüdü. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi’nde öğrenim gördü, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü tamamladı. 14 yaşında Enis Fosforoğlu Tiyatrosu’nda sahneye çıkarak sanat hayatına adım attı. 1997’de profesyonel tiyatroya, 1998’de ise televizyonda “Affet Bizi Hocam” ile izleyiciyle buluştu.

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakteriyle geniş kesimlerin tanıdığı Namal, sinemada da “Sır Çocukları” filmiyle 14. Ankara Film Festivali’nde “Umut Vadeden Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. “Büyü”, “Anlat İstanbul”, “Organize İşler”, “Mutluluk”, “Hanımın Çiftliği”, “Koyu Kırmızı”, “Merhamet” gibi dizilerde başrol oynadı. 2010’da İsmail Cem Televizyon Ödülleri’nde, 2008’de Yeşilçam Ödülleri’nde, 2007’de Antalya Film Festivali’nde ve 2005’te Beyaz İnci TV Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.