Başvuru sürecinde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre vatandaşlar kendilerine belirlenen tarihlerde başvuru gerçekleştirecek. Projede, başvuru yoğunluğunu önlemek amacıyla e-Devlet üzerinden başvurular belirli bir sıra dahilinde alınacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlara, kendilerine ayrılan günlerde başvuru yapma imkânı verildi. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise herhangi bir kimlik sınırlaması bulunmuyor. Uygulama, 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren tüm vatandaşların başvurusuna açılacak ve başvuru süreci 19 Aralık 2025’te tamamlanacak.

Konut sahibi olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Başvuru ücretinin zamanında, banka tarafından bildirilecek hesaba yatırılması önemli bir koşul olarak dikkat çekiyor. TOKİ tarafından yapılan duyuruda; başvurunun geçerli olabilmesi için başvuru bedelinin mesai saati sonuna kadar yatırılması gerektiği vurgulandı. Bir haneden yalnızca bir kişinin başvurusu kabul edilecek. Tapuda kayıtlı herhangi bir konutun olmaması, on yıldır T.C. vatandaşı olunması ve başvuru yapılan yerde bir yıllık ikamet zorunluluğu aranan diğer kriterler olarak öne çıkıyor. Gelir durumuna göre İstanbul’da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL hane geliri sınırı uygulanıyor.

Başvuru Takvimi ve Kimlik Numarası Detayları

TOKİ sosyal konut başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren başladı. T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuru günleri şöyle belirlendi:

Son rakamı “0” olanlar: 10 Kasım 2025

Son rakamı “2” olanlar: 11 Kasım 2025

Son rakamı “4” olanlar: 12 Kasım 2025

Son rakamı “6” olanlar: 13 Kasım 2025

Son rakamı “8” olanlar: 14 Kasım 2025

Bu tarihlerde başvuru hakkı olanlar işlemlerini e-Devlet üzerinde veya belirlenen banka şubelerinde tamamlayabiliyor. 15 Kasım’dan itibaren kimlik numarası gözetmeksizin tüm vatandaşların başvuru yapmasına imkan tanınıyor. Başvuru sistemi 19 Aralık 2025 tarihinde kapanacak.

Başvuru Şartları ve Uygulama Esasları

Sosyal konut projesine başvuru yapılabilmesi için en az 18 yaşını doldurmak ve son 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak gerekmektedir. Kişinin kendisi, eşi veya çocukları adına tapuda herhangi bir konutun bulunmaması şartı öne çıkmaktadır. Hisseli tapular kura için engel teşkil etmiyor. Gelir sınırları kapsamında, İstanbul’da hane için üst limit 145 bin TL, diğer iller için ise en fazla 127 bin TL olarak uygulanmaktadır.

Başvuru yapılacak yerleşim yerinde adrese dayalı kayıt sistemine göre en az bir yıldır ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler, il merkezi projelerine başvurabilmektedir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ise kuraya katılamamaktadır. Daha önce TOKİ’den sosyal konut almış olanlar, kendileri ve eşleri adına tekrar başvuruda bulunamıyor.

Başvuru ücreti olarak 5 bin TL ödenmesi gerekiyor. Bu ücretin banka tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba belirtilen süre içinde EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılması gerekmektedir. Süresinde ödeme yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.

TOKİ Nedir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak sosyal konut üretimini ve toplu konut projelerini hayata geçiren kamu kuruluşu. TOKİ, özellikle dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere, konut ihtiyacı olanlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunuyor. Kurum, şehirleşme politikalarının geliştirilmesinde ve sosyal konut projelerinde önemli bir rol üstleniyor. TOKİ’nin temel amacı, toplumun farklı kesimlerine konut erişimini kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltiyor.