Kazanın yaşandığı anlarda araçta Özgü Namal’ın kızı Elem Su ve oğlu Nefes de bulunuyordu. Araçta emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde kaza hafif sıyrıklarla atlatıldı. Olayın ardından Namal ve iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumlarında herhangi bir risk bulunmadığı açıklandı. Kazanın etkisiyle araç kullanılmaz duruma geldi ve Namal’ın bugün ve yarın dizi çekimlerine ara verdiği ifade edildi.

Özgü Namal, oyunculuk kariyerinde geniş kitlelerce tanınmış bir isim. 2015 yılında reklamcı Ahmet Serdar Oral ile birlikteliğinden oğlu Nefes dünyaya gelmişti. Eşi Serdar Oral’ın 2020 yılındaki ani ölümü sonrası çocuklarıyla birlikte Muğla’da daha sakin bir yaşam sürmeye başladı. Nefes ve kız kardeşi Elem Su, annelerinin tercihiyle gözlerden uzak, doğal bir ortamda büyütülüyor. Kamuoyunda nadiren görüntülenen Nefes’in yaşamı ve eğitimi hakkında fazla ayrıntı bulunmuyor.

Trafik Kazasının Ayrıntıları ve Sağlık Durumu

Nefes’in Yaşı ve Ailevi Durumu

Özgü Namal’ın oğlu Nefes, 2015 yılında dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 10 yaşında. Nefes’in bir kız kardeşi olan Elem Su ise 2017 yılında doğdu ve şu anda 8 yaşında. Anneleri tarafından medyadan uzak tutulan iki kardeş, doğal bir yaşam sürüyor ve anneleri tarafından sanat faaliyetlerine teşvik ediliyor. Eşi Serdar Oral’ın 2020’deki vefatı sonrası, Özgü Namal çocuklarını tek başına büyütüyor.

Nefes kimdir?

