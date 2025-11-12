Olayın ardından Namal ve çocukları, emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi bir yaralanma yaşamadan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncunun menajeri Gülistan Tartar, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve önlem amaçlı hastanede kontrol edildiklerini açıkladı. Kazanın yaşandığı araç büyük hasar görürken, aile üyeleri hafif sıyrıklarla atlattı.

Elem Su, Özgü Namal’ın Ahmet Serdar Oral ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızıdır. Babası Ahmet Serdar Oral, 2020 yılında ani bir şekilde hayatını kaybettiğinde Elem Su henüz 3 yaşındaydı. Annesi ve abisiyle birlikte Muğla’da kendilerini gözlerden uzak, sakin bir yaşam alanında büyüttü. Elem Su’nun günlük yaşamı ve alışkanlıkları hakkında kamuoyuna çok fazla bilgi verilmemekte, aile mahremiyetini ön planda tutmaktadır. Kamuoyunda yer alan bilgilerde, çocukların eğitim ve gelişimiyle ilgili detaylar paylaşılmıyor.

Elem Su, 2017 yılında dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 8 yaşında olduğu biliniyor. Namal’ın ilk çocuğu olan Nefes 2015 doğumlu olup, şu anda 10 yaşında. Elem Su’nun annesi ile geçirdiği trafik kazası sonrası sağlık kontrolleri yapılmış ve ciddi bir sağlık problemi tespit edilmemiştir. Aile, geçici olarak dizi setine ara vermek zorunda kaldı. Bu süreçte oyuncunun ve çocuklarının iyi olduğu vurgulandı.

Elem Su’nun Geçirdiği Trafik Kazasının Ayrıntıları

Olayın yaşandığı gün, sabah saatlerinde Beykoz Yoros Kalesi yolu üzerinde yağışlı hava koşullarının etkisiyle Özgü Namal’ın kullandığı arabaya başka bir araç çarptı. Araçta bulunan Namal, oğlu Nefes ve kızı Elem Su, kazanın ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Emniyet kemerlerinin takılı ve hava yastıklarının açılmış olması, ciddi yaralanmaların önüne geçti. Namal ve çocuklarının kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildikleri bildirildi. Kazanın ardından Namal’ın rol aldığı NOW TV’de yayınlanan dizinin çekimlerine kısa süreli ara verildi.

Elem Su’nun Aile Yaşamı ve Kamuoyundaki Yeri

Elem Su’nun doğumu ve gelişimiyle ilgili bilgiler, genellikle annesi Özgü Namal’ın açıklamaları ve magazin haberleri üzerinden kamuoyuna yansıyor. Babasını küçük yaşta kaybeden Elem Su, annesi ve abisiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Özgü Namal, çocuklarının özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteriyor. Education ve gelişim süreçleriyle ilgili detaylar paylaşılmıyor.

Elem Su Kimdir?

Elem Su, 2017 yılında oyuncu Özgü Namal ile kişisel gelişim uzmanı Ahmet Serdar Oral’ın evliliğinden dünyaya gelen bir kız çocuğudur. Babası 2020’de vefat etmiştir. Elem Su’nun abisi Nefes (2015 doğumlu) ile birlikte annesiyle Muğla’da doğal ve sakin bir yaşam sürdürmektedir. Elem Su, 2025 yılı itibarıyla 8 yaşındadır ve son olarak geçirdiği trafik kazasını hafif sıyrıklarla atlatmıştır.