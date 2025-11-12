Son Mühür- Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş, uçakta bulunan 20 askerimiz şehit olmuştu.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan kazanın ardından sanat, spor ve medya dünyasından pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşarak acıyı paylaştı.

Tarkan: “Milletimizin başı sağ olsun”

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler tek yürek oldu

Kazanın ardından Rabia Soytürk, Ümit Erdim, Ceren Benderlioğlu, Yavuz Bingöl, Bahar Şahin, Celil Nalçakan, Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş, Ceyda Ateş, Yılmaz Erdoğan, Nebahat Çehre, Ajda Pekkan, Çağla Şıkel gibi pek çok sanatçı da duygularını paylaştı.

Sanatçılar, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Ajda Pekkan: “Derin bir üzüntü içindeyim”

Türk müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, “Askerî kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Derin bir üzüntü içindeyim, milletimizin başı sağ olsun.” sözleriyle taziyesini iletti.

Hülya Koçyiğit: “Yüreklerimiz bir kez daha yandı”

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit, “Bugün yüreklerimiz bir kez daha yandı... Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesini büyük bir üzüntüyle öğrendim.Şehit olan tüm evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Müzik dünyasından başsağlığı mesajları

İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Berkay Şahin, Derya Uluğ, Edis, Merve Özbey, Melek Mosso, Yalın, Hande Yener, Mustafa Ceceli gibi isimler de peş peşe paylaşımlar yaptı.

Tatlıses, “Gürcistan hava sahasında askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yüce milletimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Oyunculardan ortak mesaj: “Milletimizin başı sağ olsun”

Dizi ve sinema dünyasından Birce Akalay, Ezgi Mola, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Bergüzar Korel, Barış Falay, Şükran Ovalı, Selçuk Yöntem, Demet Akbağ, Aslıhan Gürbüz, Pınar Deniz, Mine Tugay gibi çok sayıda oyuncu “Başımız sağ olsun” etiketiyle paylaşımlar yaptı.

Birce Akalay, “Azerbaycan’dan dönüş yolunda yaşanan askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum.” dedi.

Tiyatro ve sinema dünyasından taziye yağdı

Sanat dünyasının usta isimlerinden Selçuk Yöntem, Erol Evgin, Ediz Hun, Nükhet Duru, Kerem Alışık ve Itır Esen de şehitler için başsağlığı mesajları paylaştı.

Erol Evgin, “Çok üzgünüm... Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun.” dedi.