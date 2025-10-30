Son Mühür- Bankacılık sektörünün toplam aktifleri, yılın ilk dokuz ayında 10,9 trilyon lira artış göstererek eylül sonu itibarıyla 43,5 trilyon lirayı geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporu, sektörün büyüme ivmesini ortaya koydu.

Kredi hacmi 21 trilyon lirayı aştı

Rapora göre, bankaların en büyük varlığı olan krediler 21 trilyon 243 milyar liraya yükseldi. Menkul kıymet portföyü ise 6 trilyon 796 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 2,29 seviyesinde gerçekleşti, bu da sektörün kredi kalitesindeki istikrarı gösteriyor.

Mevduatlarda güçlü artış

Bankaların en önemli fon kaynağı olan mevduatlar, yıl başına göre yüzde 31,5 artarak 24 trilyon 848 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde bankaların özkaynak toplamı yüzde 27,9 yükselerek 3 trilyon 707 milyar lira oldu.

Dokuz ayda 670 milyar lira net kar

Sektörün eylül sonu itibarıyla net dönem kârı 669 milyar 676 milyon lira olarak kaydedildi. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,55 olarak açıklandı, bu da bankacılık sektörünün sermaye yapısının güçlü olduğunu ortaya koyuyor.