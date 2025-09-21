Son Mühür/ Begüm Mol- Son dönemde birçok ünlü ismin başına gelen dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Özdemir’in ismini kullanan kişiler, sahte telefon numaraları üzerinden para talep ederek vatandaşları mağdur etmeye çalıştı.

“Sahte bir numara öğrendim”

Şu sıralar Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda olan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim. Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim.”

Hayranlarına çağrı

Oyuncu, takipçilerini özellikle bilinmeyen numaralardan gelen taleplere karşı uyanık olmaya davet etti. Özdemir, bu tür girişimlerin yalnızca kendisini değil, güvenerek iletişim kuran vatandaşları da mağdur ettiğini vurguladı.

Demet Özdemir’in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok takipçi, ünlü oyuncunun yaşadığı duruma tepki göstererek dolandırıcılara karşı yetkililerin daha sıkı önlem alması gerektiğini dile getirdi.