Son Mühür- Ünlü şarkıcı İrem Derici, bu sabah konuk olması beklenen “Gel Konuşalım” adlı magazin programına sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

Programın sunucularından Ece Erken, Derici’nin rahatsızlığı sebebiyle stüdyoda yer alamayacağını canlı yayında açıkladı.

Hastane odasından video mesaj

Sevenlerini merakta bırakmak istemeyen Derici, hastane odasında çektiği kısa bir videoyu izleyicilere gönderdi. Serum takılı halde kameraya konuşan ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış”

Derici, gönderdiği videoda şu ifadeleri kullandı: “Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9’du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne…” dedi.

Sevenlerini korkuttu

Bir süredir yoğun tempoda konser ve televizyon programlarına katılan İrem Derici’nin ani rahatsızlığı, hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medyada şarkıcıya geçmiş olsun dilekleri yağdı.