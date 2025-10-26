Son Mühür- Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında casusluk şüphesiyle açılan soruşturmada İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

İstanbul Senin uygulaması üzerinden elde edilen bilgilerin servis edildiği iddia edilen ülkeler arasında İngiltere'nin yer almasına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan,

''İngiltere ile ikili ilişkilerde tarihteki en mükemmel dönemin yaşandığını söyleyerek övünüyorlar. İngilizlerin Eurofighter alabilmemiz için Katar nezdinde de lobi yaptığını böbürlenerek anlatıyorlar. İngiltere istihbaratının başına İstanbul'da Rusya'ya yönelik siber ihbar hattının lansmanını yaptırıp onun da teveccühlerine mazhar oluyorlar. İngiltere ile işbirliği içinde Suriye'de Esat'ın devrilmesini planlamış olmaktan kendilerine oyun kurucu payesi çıkarıyorlar.'' hatırlatmasında bulundu.



Ona İngiliz ajanıyım dedirtip...



''İngiltere Başbakanının Türkiye’yi ziyaretinin birkaç gün öncesinde bir adam bulup, ona "İngiliz ajanıyım" dedirterek, onun üzerinden milyonlarca kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayımız olmuş IBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na trajikomik bir casusluk suçlaması yöneltmeye kalkıyorlar'' vurgusunda bulunan Namık Tan,

''Akıllarınca oradan işi terör suçuna bağlayıp İBB'ye kayyum eliyle çökebilsinler. Üstelik yakalanan bu namlı casusun iş ortağı Ingilizin şirketine de siber güvenlik ihaleleri verildiği ortaya çıkıyor. İşte kötü yönetimin çarpıcı bir resmi'' mesajı verdi.

Namık Tan iktidara,

''Madem casusluk vakası ortaya çıkardınız çağırsanıza Ankara'daki İngiltere Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına, göndersenize Londra Büyükelçimizi İngiliz Dışişlerine…'' diye seslendi.