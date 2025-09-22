Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin, partinin gündemindeki konulara ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Parti içi süreçlerden gençlerin beklentilerine, hukuksuzluk iddialarından iktidar hedefine kadar birçok konuya değinen Gezgin, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Olağanüstü Kurultay ve hukuk vurgusu: "Hukuk bir sopa olarak kullanılmamalı"

Daha önceki olağanüstü kurultayda cezaevinde olduğu için süreçleri dışarıdan takip ettiğini belirten Gezgin, 22. Olağanüstü Kurultay'da yer almaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Gezgin, "Keşke gönül isterdi ki bu süreçler normal seyrinde işleseydi, hukuk yargı bir sopa olarak kullanılmasaydı. Ancak biz bu olağanüstü kurultayı yapmak durumunda kaldık" dedi.

"Bundan önceki verilmesi beklenen bir mutlak butlan kararıyla alakalı onu izleyen 6 gün sonrasında yapılan bir kurultay" ifadelerini kullanan Gezgin, parti olarak her ihtimale karşı önlem aldıklarını ve bu kurultayın zorunlu olarak yapıldığını vurguladı. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazlara rağmen kurultayın gerçekleştirildiğini belirten Gezgin, "En kısa zamanda kasım, aralık gibi olağan kurultayımızı da gerçekleştireceğiz" diye ekledi.

Gençlere yönelik çalışmalar

Parti programlarının hazırlanmaya devam ettiğini ve gençlik kollarının çalıştaylara devam ettiğini belirten Berkay Gezgin, özellikle gençlere yönelik somut ve ciddi farklar içeren çalışmaların yolda olduğunu duyurdu. Partinin sadece gençleri değil, herkesi temsil ettiğini ancak gençlere yönelik özel çalışmaların bulunduğunu dile getiren Gezgin, detayların programın son halini almasının ardından açıklanacağını belirtti.

"Hep birlikte göreceğiz, hep birlikte başaracağız"

Yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e de seslenen Gezgin, iktidar olma arzusunu dile getirdi. "Umarım bundan sonra onun da, bizim de ömrümüzde iktidar olacağımız, yol arkadaşlarının tamamen yanında olacağı, dayanışma içerisinde olacağımız, beraber olacağımız yıllar diliyorum" dedi.

Gezgin, CHP'nin parçalanmadığını aksine birlik içinde olduğunu vurgulayarak, "Zannettikleri gibi, söyledikleri gibi Cumhuriyet Halk Partisi parçalanmıyor. Öyle bir şey yok. Biz bütünüz, biriz. Yapılan ve yapılacak tüm hukuksuzluklara karşı dimdik durmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben bunu 22 yaşında görüyorsam..."

24 Eylül'de gerçekleşecek İstanbul kongresi hakkında da konuşan Berkay Gezgin, İl Başkanı Özgür Çelik'e tam destek verdi. Kayyum atama tartışmalarına sert tepki gösteren Gezgin, "Bu konuda söyleyeceğim tek şey biz kayyumu kabul etmiyoruz. Kayyumu hiçbir zaman da kabul etmeyeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olduğu ve partinin türlü saldırılar altında olduğu bir süreçte kayyuma alet olmanın bir CHP'liye yakışmayacağını belirten Gezgin, bu durumu eleştirenlerin yaşlarına hayret ettiğini dile getirerek; "Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman, ne kadar süre partinin içerisinde görev yapmış olursa olsun süre sadece ölçüt değildir. Bir insanın cumhuriyet halk partili olması için özellikle üstümüze türlü hukuksuzluklarla gelindiği bir süreçte kayyuma alet olmak tamamıyla bir cumhuriyet halk partiliye asla yakışmayacak bir davranış. Ben bunu 22 yaşında görüyorsam o insan kaç yalında bunu görmüyor gerçekten hayretler içerisindeyim. başka hiçbir şey demek istemiyorum" diye konuştu.

Gençlere umut çağrısı: "Umudunuzu kaybetmeyin"

Röportajın sonunda genç seçmenlere seslenen Berkay Gezgin, yaşanan olumsuz durumlara rağmen umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulundu. Özellikle yurt dışına gitme isteği ve umutsuzluk hissinin farkında olduğunu belirten Gezgin, "Şartlar atamızın Türkiye'yi kurmuş olduğu durumdan daha ağır değil. Bu ülke sıfırdan bile değil, eksilerden kuruldu" diyerek gençlere tarihi bir perspektif sundu.

"O cumhuriyeti biz asla ve asla kolay kolay teslim etmeyeceğiz. Kimse böyle bir şey beklemesin bizden, o yüzden kimse de umudunu kaybetmesin" diyerek sözlerini tamamlayan Gezgin, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.