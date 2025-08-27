Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul’un Beyoğlu ilçesi oldu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un farklı ilçelerinde, hafta sonları ise çeşitli illerde gerçekleştirilen mitinglere devam ediliyor. Sıcak havaya rağmen yoğun ilgi gören Beyoğlu mitingine on binlerce kişi katıldı.

Özgür Özel’den Erdoğan’a ‘huzur hakkı’ iddiası

Mitingde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin iddialarda bulundu. Özel, ellerinde 1995 yılına ait bir soru önergesine verilen resmi yanıt bulunduğunu belirterek, Erdoğan’ın belediyenin iştiraklerinden aldığı huzur hakkına dikkat çekti.

Özel, “İstanbul Ulaşım Sanayi A.Ş’den, İGDAŞ’tan, KİPTAŞ’tan ve Kültür A.Ş’den olmak üzere toplam 7 farklı şirketten huzur hakkı alındığını resmi belgelerle görüyoruz. O dönemki hesaplamaya göre bu gelir bugünün parasıyla yaklaşık 500 bin liraya denk geliyor. Yani Erdoğan, İBB Başkanı olduğu dönemde 24 asgari ücrete karşılık gelen ek gelir elde etmiş” dedi.

“İmamoğlu’na kara çalmak yerine geçmişine bak”

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Hem belediye başkanıyken iştiraklerden 24 asgari ücret karşılığı huzur hakkı alacaksın hem de bugün Ekrem İmamoğlu’na ve arkadaşlarımıza suçlamalarda bulunacaksın. Bu çelişkiyi hatırlatmak boynumun borcudur” ifadelerini kullandı.